Xem trực tiếp bóng đá hôm nay U23 Việt Nam vs U23 Indonesia, bảng A SEA Games 31

Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Indonesia

Tối nay 19h00 ngày 6/5, trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Indonesia thuộc bảng A môn bóng đá Nam SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra trên sân Việt Trì, Phú Thọ.

Xem trực tiếp bóng đá hôm nay U23 Việt Nam vs U23 Indonesia

Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 Indonesia

U23 Việt Nam: Văn Toản, Văn Xuân, Thanh Bình, Việt Anh, Tấn Tài, Văn Đô, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Hoàng Anh, Tiến Linh, Văn Tùng.

U23 Indonesia: Adi Satryo, Rio Fahmi, Fachruddin Aryanto, Rizky Ridho, Firza Andika, Saddil Ramdani, Rachmat Irianto, Marc Klok, Ricky Kambuaya, Egy Maulana, Irfan Jauhari.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Indonesia ở đâu?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Indonesia SEA Games 31 sẽ được phát sóng trên kênh VTV6. Ngoài ra, người hâm mộ bóng đá có thể theo dõi trận U23 Việt Nam vs U23 Indonesia trên các kênh thể thao và ứng dụng ON, ON Sports TV của VTVcab.

Link xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Indonesia bảng A SEA Games 31

Link 1: https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Link 2: https://www.youtube.com/watch?v=WmzguO3tObQ

Link 3: https://www.youtube.com/watch?v=QdMexzXkDQc

Theo nhiều người nhận định, đội thắng trong trận đầu này có thể coi như đã đặt một chân vào bán kết, khi các đối thủ còn lại trong bảng chỉ là Myanmar, Philippines và Timor Leste.