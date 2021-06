Dàn sao Việt 'rộn ràng' ăn mừng chiến thắng 'giòn tan' của Đội tuyển Việt Nam trước Indonesia

Đêm qua, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đẹp mắt và đậm đà với tỉ số 4-0 trước Indonesia ở Vòng loại World Cup 2022. Những người lập công là Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng, Văn Thanh. Người hâm mộ như vỡ òa trước chiến thắng quá thuyết phục của các cầu thủ áo đỏ sau khoảng 1 năm rưỡi không được xem tuyển Việt Nam thi đấu. Trên mạng xã hội, nhiều sao Việt cũng '1 đêm mất ngủ', hào hứng ăn mừng, bày tỏ niềm tự hào đối với những 'chiến binh sân cỏ'.

Diễn viên Bình An cảm thán trước 'quả sút dã man' của Quang Hải.

Vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng 'bận' trông con nhưng vẫn không quên theo dõi trận đấu của đội tuyển VN.

Tiến Luật ăn mừng chiến thắng nhưng không quên 'đá đểu' tuyển Indo.

Nam Thư không giấu được niềm vui trước chiến thắng của đội tuyển VN.

S.T Sơn Thạch phấn khích gọi tên 4 'công thần' trong trận đấu đêm qua.

Tuấn Trần xúc động: '4-0. Nói gì nữa. Việt Nam ơi!'.

Ca sĩ Đức Phúc tự hào trước chiến thắng thuyết phục của tuyển Việt Nam.

Ca sĩ Erik hào hứng: 'Lâu rồi mới thấy 1 giờ sáng mà vui vậy. Việt Nam quá xịn'.

Khắc Việt tự hào: 'Đấy, Việt Nam của chúng ta là vậy, bền bỉ và bùng nổ'.

Thu Trang gửi lời cám ơn tới các cầu thủ.

Ưng Hoàng Phúc xúc động: 'Việt Nam chiến thắng', 'Việt Nam vô địch' - câu khẩu hiệu top 1 trengding thế giới trong ngày hôm nay và cả sau này.

Cảm ơn các em - thế hệ vàng đã làm nên những cảm xúc khó tả đến nghẹn lời, cống hiến, lăn xã hết mình vì thể thao và các em là niềm tự hào dân tộc.

Cảm ơn các bạn hâm mộ không ngại khó khăn vượt đường xa, trãi qua những gian truân để vào được sân vận động tiếp lửa cho các cầu thủ và vang lên tên gọi Tổ quốc nơi xứ người.

Tuyết trắng Thường Châu làm nên lịch sử

Nắng vàng Dubai mãi mãi không phai'.



Mẹ con nữ ca sĩ Trương Quỳnh Anh hào hứng cổ vũ cho Đội tuyển Việt Nam.

Với trận thắng này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu bảng G với 4 trận thắng, 2 trận hòa, hơn UAE 2 điểm.

Trong những ngày tiếp theo, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Malaysia (11/6) và UAE (15/6) trong 2 lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Các trận đấu đều sẽ diễn ra lúc 23h45 giờ Việt Nam.

Cả 2 trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5, VTV6HD. Ngoài ra, các kênh VTV sẽ được truyền dẫn nguyên vẹn trên các hạ tầng truyền hình mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh như VTVCab, K+, SCTV... Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng có thể theo dõi các trận đấu trên các ứng dụng OTT gồm VTVGo, Next Sport, On Sport; và các kênh Youtube chính thức của VFF và Next Media.