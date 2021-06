Chồng thứ 4 hé lộ lý do hành hung 'cô Xuyến' Hoàng Yến: Chị ấy thách thức tôi, nói rất kinh khủng

Khuôn mặt chi chít vết thương, băng kín do bị gãy mũi của Hoàng Yến sau 'cú đấm định mệnh'.

Giữa lúc dân tình vẫn còn đang tranh luận gay gắt về vấn đề hành hung phụ nữ, mới đây, nhân vật chính Cao Xuân Thắng đã thực hiện 1 buổi livestream, lên tiếng nhận lỗi, đồng thời hé lộ chi tiết gây sốc liên quan đến Hoàng Yến.

Theo đó, chồng cũ nữ diễn viên Về Nhà Đi Con bộc bạch: 'Chị ấy nói tôi truy tìm, tôi doạ giết thì thật sự chỉ có trời biết, đất biết, tôi không bao giờ những điều tổn hại đến tính mạng mẹ của con gái tôi. Còn hành vi tôi đánh chị Yến là do lúc đó tôi rất bức xúc, tôi là người sai. Tôi muốn gửi đến chị Yến lời xin lỗi vì tôi đã làm những điều không đúng. Tôi mất bình tĩnh đến mức có con của tôi ở đó nhưng vẫn không kiềm chế được, đó là điều rất tồi tệ đối với bản thân tôi. Nếu tôi đủ tỉnh táo thì sẽ không xảy ra chuyện trên. Nói gì thì nói ở đó có con mình mà, nếu tôi có chủ đích sắp xếp thì sẽ không bao giờ cho con tôi chứng kiến những điều đó'.

Cao Xuân Thắng thừa nhận bản thân thiếu bình tĩnh nên mới có những hành động quá khích đối với Hoàng Yến trước mặt con gái.

Không chỉ vậy, Cao Xuân Thắng còn bất ngờ tiết lộ lý do anh quay lại cầm dao hù dọa 'cô Xuyến' là do bị vợ cũ thách thức: 'Nói thật là chị Yến cũng nói những câu rất kinh khủng. Yến từng nói 1 câu là: 'Đời này, *** có đứa nào sợ đứa nào đâu Thắng ạ. Mày nghĩ tao sợ mày hả. Chẳng qua là tao thương mày nên tao nhịn mày thôi chứ tao *** bao giờ sợ mày đâu Thắng ạ'. Thật ra, với những gì các bạn nhìn bên ngoài thì có vậy, tôi không muốn vạch áo cho người xem lưng cũng như không muốn móc ra những hành vi xấu để làm gì đâu.

Cái hành động tôi quay lại lần 2 mà các bạn thấy tôi cầm dao đấy là do tôi đã đi về rồi nhưng chị ấy gọi điện chửi và thách thức tôi: 'Mày thích *** nào cũng được, mày nghĩ tao sợ hả' rồi nói này nọ kia các thứ nên tôi quay lại. Nói chung lúc đó quá ức chế nên mới với lấy con dao làm như thế. Nếu tôi muốn hành động như kiểu côn đồ thì nói thật, chả ai can được cả. Tôi không bao giờ cầm dao chém người phụ nữ mà mình từng yêu thương, đặc biệt tôi cũng không làm điều đấy với mẹ của con tôi. Còn về cái đấm là do tôi quá bức xúc nên bộc phát, tôi cũng dừng lại ngay chứ không có ý định lao vào đánh đập tiếp'.

Diễn viên Hoàng Yến và người chồng thứ 4 Cao Xuân Thắng hồi còn mặn nồng.

Những chia sẻ của chồng cũ Hoàng Yến đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý, bàn tán của cư dân mạng. Vậy nhưng, theo thông tin từ Kênh 14, khi được liên hệ để làm rõ chuyện buông lời thách thức khiến chồng cũ quay lại cầm dao truy sát, nữ diễn viên Về Nhà Đi Con lại phủ nhận: 'Người như tôi có giống người dám đi thách thức kẻ côn đồ như thế không?'.

Hiện, việc cặp đôi Hoàng Yến - Cao Xuân Thắng ai đúng ai sai vẫn đang gây ra nhiều cuộc tranh cãi gay gắt trên khắp các trang mạng xã hội.