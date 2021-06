Con gái ruột của 'cô Xuyến' Hoàng Yến bất ngờ ẩn ý chuyện người thứ 3 giữa ồn ào vụ mẹ bị hành hung

Ngày hôm qua (24/6), cả cộng đồng mạng xôn xao khi clip diễn viên Hoàng Yến 'Về nhà đi con' bị chồng cũ đấm thẳng 1 cú như 'trời giáng' vào mặt ở nơi công cộng bất ngờ bị phát tán.

Nữ diễn viên kể lại: 'Đang nói chuyện thì bất ngờ chồng cũ của tôi hỏi: "Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?" và lập tức anh ta bất ngờ giáng một cú đấm mạnh vào thẳng mặt tôi. Sau đó, anh ta bị bạn bè của tôi đuổi ra ngoài nhưng tiếp tục quay lại và cầm dao truy đuổi đe doạ tôi. Rất may lúc đó có đông người và bạn của tôi ngăn cản nên tôi chạy thoát'.

Không chỉ 'đi đường quyền' với vợ cũ, người chồng thứ 4 của Hoàng Yến sau đó còn cầm dao vừa đuổi vừa chửi bới nữ diễn viên. Diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ hành hung khiến dân tình xót xa.

Sau khi những đoạn clip trích xuất camera ghi lại vụ việc này bị lan truyền, 1 bộ phận lớn dân tình đã lên tiếng chỉ trích dữ dội hành động của người chồng cũ và bênh vực, bảo vệ Hoàng Yến.

Trong khi đó, Yến My - con gái đầu lòng của diễn viên Hoàng Yến với người chồng đầu tiên dù không trực tiếp nhắc đến ồn ào của mẹ nhưng lại có 1 động thái đáng chú ý khi bất ngờ chia sẻ 1 đoạn video nêu quan điểm cá nhân về câu chuyện người thứ 3.

Bài đăng trên trang cá nhân của con gái ruột diễn viên Hoàng Yến thu hút nhiều sự chú ý.

Trong đoạn clip, con gái lớn của Hoàng Yến tâm sự: 'Nếu như chúng ta không thể thương được người yêu của mình, thì chúng ta không thể có được tình yêu đích thực. Vì sao chúng ta cần có tình thương, bởi vì khi chúng ta hiểu được đối phương, chúng ta coi đối phương chính là bản thân thì chúng ta có thể chuyển hoá sự tiêu cực, những nỗi buồn không đáng để làm nên tình yêu'.

Diễn viên Hoàng Yến và con gái đầu lòng.

Hình ảnh 'cô Xuyến' mặt quấn đầy băng vô cùng đau đớn trong buổi họp báo chiều 25/6 mới đây.





Được biết, hiện tại, công an đã vào cuộc điều tra để làm rõ vụ việc hành hung của chồng cũ diễn viên Hoàng Yến. Đại diện công an phường Xuân La cho biết: 'Đơn vị đã nhận trình báo của nạn nhân và báo cáo lên Công an quận Tây Hồ', đồng thời nói thêm đơn vị này đang chờ kết quả giám định thương tích của nạn nhân để củng cố hồ sơ điều tra.