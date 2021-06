Diễn viên 4 đời chồng Hoàng Yến tiết lộ chuyện trinh tiết, dặn dò con gái 'giữ lần đầu' cho ông xã

Sở hữu ngoại hình trẻ trung, xinh đẹp, diễn viên Hoàng Yến (sinh năm 1976) được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Chỉ còn lại tình yêu, Công dân tập thể, Chủ tịch tỉnh, Giấc mơ hạnh phúc, Trò đời,… nhưng đặc biệt để lại ấn tượng mạnh trong lòng công chúng qua vai diễn cô Xuyến đanh đá, lẳng lơ, nhiều lần 'lên xe hoa' trong bộ phim truyền hình gia đình quốc dân Về Nhà Đi Con. Ngoài đời, đường tình của nữ diễn viên cũng khá lận đận khi cô đã phải trải qua 4 cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Phim 'vận' vào đời thật, 'cô Xuyến' mãi vẫn chưa tìm được 'chốn bình yên' dù đã 4 đời chồng.

Dù đã 4 lần làm vợ và hiện đang làm mẹ của 3 cô con gái, nhưng thay vì có tính cách 'phóng khoáng, cởi mở' trong tình yêu như dân mạng bàn tán, Hoàng Yến lại khiến nhiều người bất ngờ khi tâm sự cô khá 'truyền thống' trong chuyện trinh tiết.

Hoàng Yến thẳng thắn trò chuyện với cô con gái lớn về chuyện trinh tiết.

Trong 1 đoạn clip quay lại cuộc trò chuyện của cô và 2 con gái đầu lòng được chia sẻ trên TikTok, nữ diễn viên Về Nhà Đi Con dặn dò con gái lớn My My: 'My My mẹ bảo này. Thời đại này mọi người không quá quan tâm đến chuyện trinh tiết nhưng mẹ vẫn dặn con Ty Ty là dù sao để chuyện đấy lần đầu cho chồng vẫn là đỉnh nhất. Chồng nó mới trân trọng đấy'. Ngay sau đó, cô con gái thứ 2 Ty Ty cũng thể hiện sự 'bất lực' khi mẹ cứ nói mãi về chuyện trinh tiết này: 'Đã bảo bao nhiêu lần rồi. Ngày nào cũng nhắc chuyện đấy. Con chưa. Con 20 tuổi rồi, ngày nào cũng hỏi cũng nhắc'.



Diễn viên Hoàng Yến và 2 cô con gái lớn.

Không chỉ vậy, Hoàng Yến còn khẳng định, cô cũng đã giữ trinh tiết cho tới khi kết hôn với người chồng đầu tiên là bố của My My.

Những ngày gần đây, clip 'cô Xuyến' Về Nhà Đi Con bị chồng cũ thứ 4 đấm thẳng 1 cú như 'trời giáng' vào mặt, sau đó cầm dao 'truy sát' đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Khuôn mặt chi chít vết thương, băng kín do bị gãy mũi của Hoàng Yến sau 'cú đấm định mệnh'.





Sau vụ việc bị hành hung, Hoàng Yến và chồng cũ Cao Thắng cũng 'thay phiên' tố nhau trên mạng xã hội. Người chồng thứ 4 tố Hoàng Yến ngoại tình, chặn liên lạc không cho gặp con, nói nhiều lời thách thức nên mình mới mất bình tĩnh động tay động chân. Trong khi đó, nữ diễn viên lại khẳng định chồng cũ đang 'vu vạ' hèn hạ, đồng thời tung cả bằng chứng giấy tờ ly hôn từ tòa án và ảnh chụp màn hình tin nhắn chứng minh cô vẫn tiếp tục bị chồng cũ gọi điện, nhắn tin đe doạ sau vụ hành hung ngày 22/6.

Diễn viên Hoàng Yến và người chồng thứ 4 Cao Xuân Thắng hồi còn mặn nồng.

Hiện, việc cặp đôi Hoàng Yến - Cao Xuân Thắng ai đúng ai sai vẫn đang gây ra nhiều cuộc tranh cãi gay gắt trên khắp các trang mạng xã hội.