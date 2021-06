Nhạc sĩ Trần Hùng: Người nghệ sĩ của ‘những người lao động’ với những sáng tác đậm chất quê hương

Anh được biết đến với những sáng tác rất hay về quê hương và tình yêu đôi lứa, đặc biệt còn có ca khúc viết về những người lao động như ca khúc "Chị tôi" dành cho những người chiến sĩ giao thông. Nguồn cảm hứng nào khiến anh viết nên ca khúc này?

Tôi là người làm trong ngành giao thông cũng gần 20 năm nên rất hiểu về nghề và các chiến sĩ làm giao thông vận tải. Ngày xưa, hình ảnh những cô gái thanh niên xung phong, những anh hùng thời chiến tranh đã ghi dấu ấn lịch sử. Hiện nay, đất nước đổi mới, những chiến sĩ giao thông đã xây dựng lên những con đường, những cây cầu thật đẹp và có ý nghĩa to lớn trong việc bảo đảm an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, có những cây cầu tuyệt đẹp như cầu Tình yêu ở Cần Thơ, cầu Tình yêu ở Đà Nẵng đã gắn kết bao câu chuyện tình yêu của các thế hệ. Đó chính là nguồn cảm hứng để tôi sáng tác ca khúc "Chị tôi" gửi tới khán giả và dành tặng riêng cho ngành giao thông. Ca khúc giúp khán giả thêm hiểu và chia sẻ với những chiến sĩ giao thông, những người cả cuộc đời cống hiến cho quê hương. Điều đặc biệt là câu chuyện về "Chị tôi" do tôi sáng tác là một bản tình ca về tình yêu, một niềm tin, với tấm chân tình và cái kết có hậu khi cầu nối bờ yêu thương cũng là lúc kết trái đơm hoa lên duyên giữa chiến sĩ giao thông vận tải với chị gái tôi. Đó chính là điều khác biệt với câu chuyện "Chị tôi" của nhạc sĩ Trần Tiến.

Là người luôn có những sáng tác cho nhiều ngành, nghề, chắc hẳn, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 sẽ cho anh những cảm xúc để sáng tác?

Ngày Quốc tế Lao động đã trở thành ngày hội lớn của hai giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam. Đây cũng là ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, cùng đấu tranh cho thắng lợi của hòa bình, tự do, dân chủ và tiến bộ xã hội. Bản thân tôi cũng là một người lao động, quan điểm của tôi là "Lao động là vinh quang" và âm nhạc đã thổi hồn, tạo thêm tinh thần hăng say cho những người lao động. Tôi yêu lao động và yêu âm nhạc, đặc biệt là việc sáng tác những ca khúc về quê hương đất nước, ca khúc trữ tình, tình yêu đôi lứa để dành tặng cho công chúng.

Các tác phẩm do anh sáng tác có màu sắc đa dạng. Được biết, để tri ân những người lao động, anh đã viết ca khúc "Em là cô gái bán xăng dầu". Vì sao anh lại khai thác chủ đề này?

Tôi đã viết nhiều ca khúc về quê hương, tình yêu đôi lứa như: Chợ quê, Chuyện tình thảo nguyên, Bốn mùa yêu thương…

Với những người lao động tôi đều rất yêu quý. Mỗi người mỗi ngành mỗi nghề, không thể kể hết được. Qua thực tế từ câu chuyện có thật, khi các bạn hàng ngày đi đổ xăng các bạn mới thấy những công nhân xăng dầu họ không kể nắng mưa để phục vụ cho khách hàng được hài lòng.

Vì vậy, tôi sáng tác ca khúc Em là cô gái bán xăng dầu như một món quà nhỏ dành cho những người làm trong ngành xăng dầu thông qua hình ảnh những người bán xăng dầu. Họ như những chiến sĩ xung phong giữa thời đại đổi mới. Tôi mong rằng món quà của tôi sẽ là món ăn tinh thần và tạo thêm động lực hăng say cho những người lao động.

Kế hoạch của anh trong thời gian tới là gì?

Tôi đã và đang hoàn thành những sản phẩm âm nhạc chỉn chu, có đầu tư và hy vọng luôn tạo được những ấn tượng, dấu ấn tốt trong làng nhạc cũng như trong lòng người yêu nhạc trong thời gian tới. Tôi mong khán giả, người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ, yêu thương và chia sẻ như những sản phẩm vừa qua của tôi.