Trước khi bị chồng thứ 4 hành hung, 'cô Xuyến' Hoàng Yến từng bị chồng cũ bạo hành, xúc phạm nặng nề

Mới đây, 4 tháng sau khi chính thức xác nhận chia tay người chồng thứ 4, diễn viên Hoàng Yến 'Về nhà đi con' khiến cả cộng đồng mạng xôn xao khi clip bị chồng cũ đánh dã man ở nơi công cộng bất ngờ bị phát tán.

'Cô Xuyến' xác nhận: 'Đang nói chuyện thì bất ngờ chồng cũ của tôi hỏi: "Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?" và lập tức anh ta bất ngờ giáng một cú đấm mạnh vào thẳng mặt tôi. Sau đó, anh ta bị bạn bè của tôi đuổi ra ngoài nhưng tiếp tục quay lại và cầm dao truy đuổi đe doạ tôi. Rất may lúc đó có đông người và bạn của tôi ngăn cản nên tôi chạy thoát'.

Ngay sau đó, 1 bộ phận dân mạng đã nhanh chóng 'đào' lại những lời 'tố cáo' chồng cũ có khuynh hướng bạo lực của Hoàng Yến thời điểm cặp đôi vừa rộ lên tin đồn 'đường ai nấy đi' hồi tháng 2.

'Khi còn ở với nhau, anh ghen, bảo tôi có người khác, nhưng sự thật không phải vậy... Sau khi ly hôn, anh ta làm tôi mệt mỏi khi liên tục doạ nạt tôi và gia đình. Anh ta còn nói sẽ bám theo tôi cả đời, không để cho tôi yên. Gần một năm nay, sau khi chịu đựng không nổi thì sáng 17/2/2021 tôi đã ra công an Quận để trình báo. Cơ quan công an nói sẽ làm việc về vụ việc của tôi', nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ về lý do ly hôn với người chồng thứ 4.

Hoàng Yến và người chồng thứ 4, Cao Thắng ngày còn mặn nồng.

Thời điểm đó, Hoàng Yến cũng đề cập đến việc cô bị chồng cũ đánh đập, dọa nạt: 'Tôi cứ tưởng người ta yêu thương, chiều chuộng mình thật lòng nhưng thực ra không phải. Tôi đã sốc khi nhận ra người ta chỉ "sử dụng" mình. Thử hỏi, nếu là một người đàn ông tử tế thì tôi có bỏ không? Anh ta từng bạo hành, đánh tôi. Sau khi ly hôn, anh ta vẫn chửi mắng, dọa nạt, xúc phạm tôi trước mặt mẹ tôi, trước mặt con gái'.