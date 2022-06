Cảnh nóng trong phim mới của 1 người đẹp đình đám: Nam chính 'trần như nhộng', động tác gắn mác 18+

Mới đây, mạng xã hội được phen nhốn nháo trước cảnh nóng cháy mắt trong phim mới của Giả Tịnh Văn. Trong đoạn clip đang được dân tình "rốt rít" truyền tay nhau, nam chính (do Ngô Khảng Nhân thủ vai) trần như nhộng, táo bạo cởi sạch cởi hết khiến người xem phải "đỏ mặt".

Video: Cảnh nóng trong phim mới của Giả Tịnh Văn đang khiến dân tình "há hốc" ngỡ ngàng

Được biết, đây là một cảnh vừa được hé lộ trong trailer chính thức của bộ phim "Mẹ, đừng làm vậy! - Mom, don't do that" sắp lên sóng vào tháng 7 tới. Bộ phim do Giả Tịnh Văn lần đầu tiên làm nhà sản xuất với sự tham gia của dàn diễn viên thực lực, nổi tiếng: Bỉ Lị, Giả Tịnh Văn, Ngô Khảng Nhân, Kha Giai Yến, Lâm Bá Hoành,..

Nam chính "trần như nhộng", tư thế ngồi "phóng khoáng" khiến người xem phải đỏ mặt

"Mẹ, đừng làm vậy!" kể về một bà mẹ góa chồng 60 tuổi quyết định tìm lại tình yêu sau khi chồng qua đời thông qua hẹn hò trực tuyến, trước sự vui mừng cũng như khó chịu của hai cô con gái. Phim dựa trên một câu chuyện có thật ngoài đời.

Cảnh giường chiếu ân ái gắn nhãn 18+ trong phim mới của Giả Tịnh Văn

Bên cạnh một số tranh cãi về phân đoạn "như phim người lớn" trong phim mới của Giả Tịnh Văn, nhiều người cũng bày tỏ mong chờ vào sự trở lại của "nữ thần cổ trang" đình đám một thời.

Giả Tịnh Văn sinh năm 1974, từng là người đẹp nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ. Tên tuổi của nữ diễn viên gắn liền với nhiều bộ phim như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Chí Tôn Hồng Nhan, Thái Bình Công Chúa Bí Sử... Đặc biệt, với Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2003, nhờ nhan sắc nổi bật và diễn xuất linh hoạt, Giả Tịnh Văn còn được khán giả yêu mến, công nhận là "Triệu Mẫn đẹp nhất" trên màn ảnh Hoa ngữ.