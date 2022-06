Clip cháy lớn tại một ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội: Lửa bùng dữ dội, khói đen ngập trời

Mới đây, trên mạng xôn xao lan truyền một đoạn clip được cho là ghi lại cảnh cháy lớn vừa xảy ra tại một ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội. Trong video do những người có mặt ở đó quay lại, ngọn lửa bén gỗ bùng lên dữ dội, xung quanh ngập tiếng ồn ào, người lo lắng bàn tán, người vội vàng chạy đi chạy lại tìm cách ngăn lửa cháy lan trong lúc chờ đợi lực lượng cứu hỏa tới nơi.

Video: Cháy lớn tại một ngôi chùa ở Hà Nội (Nguồn: Mạng xã hội)

Hiện vẫn chưa có thông tin chính thức về vụ cháy trong đoạn clip này. Chưa rõ thời điểm xảy ra hỏa hoạn cũng như thông tin thiệt hại về người và tài sản. Tuoitrexahoi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc sau khi có thêm thông tin chính xác.

Một số hình ảnh về vụ cháy được cho là vừa xảy ra tại một ngôi chùa nổi tiếng ở Hà Nội (Nguồn: Mạng xã hội)

Được biết, mấy ngày qua, Hà Nội đang phải trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đến 40 độ C, nguy cơ cháy nổ luôn ẩn hoạ. Chỉ riêng trong ngày 19/6 tại Hà Nội đã xảy ra liên tiếp 2 vụ cháy nhưng do được khống chế và cứu nạn kịp thời, không có thiệt hại về người.

Các chuyên gia khuyến cáo: Vào mùa hè, đặc biệt là những ngày nắng nóng cao điểm, lượng tiêu thụ điện tăng vọt dễ dẫn tới quá tải hệ thống điện trong mỗi gia đình khiến nguy cơ xảy ra chập cháy hiện hữu, đặc biệt là hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh trong khu dân cư. Bởi vậy, người dân cần tuân thủ nghiêm về công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt lưu ý hệ thống thiết bị tiêu thụ luôn phải đảm bảo đồng nhất với hệ thống dây dẫn và có lắp đặt công tắc ngắt tự động khi có sự cố chập điện.