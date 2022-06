Mới đây, vụ việc một cô gái trẻ tại Hà Nội bị biến thái giở trò đồi bại ngay tại nhà trọ đã khiến mạng xã hội xôn xao.

Video: Clip cô gái trẻ bị nam thanh niên sàm sỡ tại nhà trọ (Nguồn: Mạng xã hội)

Video: Clip nam thanh niên đứng rình rập ngoài cửa (Nguồn: Mạng xã hội)

Cụ thể, theo camera an ninh ghi lại, khoảng 0h25 ngày 28/6, khi cô gái mặc áo hồng vừa đi xe máy vào nhà trọ ở phố Đông Tác (phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) thì bất ngờ bị một nam thanh niên đeo kính, mặc đồ đen xông vào khống chế, một tay bịt miệng, tay còn lại sàm sỡ vùng nhạy cảm của cô gái trẻ, mặc nạn nhân cố sức phản kháng. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, nam thanh niên bỏ chạy.

Cô gái bất ngờ bị một nam thanh niên xông tới sàm sỡ

Đáng nói, sau khi thông tin về vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội, thay vì chỉ trích hành vi của tên biến thái, một số netizen lại dùng những lời lẽ không hay để nói về nạn nhân, "đùa một cách vô duyên" từ cách ăn mặc tới cơ thể của cô gái khiến những người khác không khỏi phẫn nộ.

Nhiều người không khỏi phẫn nộ khi đọc được một số bình luận không hay "đổ lỗi" cho nạn nhân

Một số dân mạng để lại bình luận:

- Mấy bài kiểu này đọc bình luận của mấy anh trai mà phát chán, không hiểu sao có thể đùa vô duyên vô tội vạ như vậy luôn. Nạn nhân mà xinh đẹp xíu thì bảo "gặp tao tao cũng làm vậy". Nạn nhân mà kém xinh là thế nào cũng "gu mặn".

- Toàn bình luận đổ cho chị kia mặc hở hang. Xin đấy, mặc thế kia có gì mà hở hang? Mà đã biến thái thì có mặc kín như ninja nó cũng sàm sỡ cho bằng được. Cái kiểu đổ lỗi cho nạn nhân không biết bao giờ mới bỏ được.

- Con gái có quyền mặc gì họ thích. Rõ rành rành việc này tất cả lỗi đều thuộc về tên biến thái, cô gái chỉ là nạn nhân. Sao mãi cứ tranh cãi về 1 sự thật hiển nhiên thế nhỉ?

Liên quan đến vụ việc cô gái bị kẻ biến thái sàm sỡ ngay tại phòng trọ, theo thông tin mới nhất trên VTV News, Công an phường Kim Liên đã nắm được thông tin và đang vào cuộc xác minh. Theo lãnh đạo Công an phường Kim Liên cho biết thêm, người đăng tải video là chủ khu trọ. Nạn nhân có thể sợ ảnh hưởng đến danh dự, hình ảnh nên không trình báo. Công an phường đã nhiều lần mời cô gái lên trụ sở để lấy thông tin, xác minh mối quan hệ nhưng nạn nhân chưa lên làm việc.