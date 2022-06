Clip mẹ đưa con đi thi bị tai nạn qua đời: Sự thực xót xa về em học sinh thất thểu rời phòng thi

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh 1 học sinh đang được nhóm sinh viên tình nguyện đưa ra khỏi phòng thi sớm với dáng vẻ thẫn thờ, bước thấp bước cao. Thông tin em học sinh này đang trên đường về để chịu tang mẹ càng khiến cộng đồng mạng xót xa khôn tả.

Video: Xôn xao đoạn clip em học sinh được đưa về để chịu tang mẹ khiến nhiều người xót xa (Nguồn: VTV)

Được biết, khoảng 13h ngày 18/6, tại đường QL17 thuộc xã Kim Sơn (Gia Lâm, Hà Nội), em P.T.V (học sinh lớp 9) sau khi kết thúc bài thi môn Văn kì thi tuyển sinh vào lớp 10 được mẹ đón và chở về nhà bằng xe máy. Thế nhưng trên đường về, hai mẹ con lại gặp tai nạn.

Mẹ của em đã mất ngay sau đó, còn V. thì bị thương tích. Để P.T.V tiếp tục thi nên cả gia đình đã quyết định giấu em về chuyện mẹ đã mất.

Đoạn clip được cho là ghi lại cảnh em học sinh được xin ra khỏi phòng thi sớm để kịp về chịu tang mẹ khiến nhiều người "đau nhói"

Tuy nhiên do bị thương, cộng với việc chứng kiến mẹ bị tai nạn nặng nên tâm lý của em rất hoảng loạn và sợ hãi. Vì thế trong buổi thi Anh văn chiều 18/6, bài thi môn Toán sáng 19/6, kết quả không được như mong muốn.

Được biết, lúc này ở bên ngoài điểm thi trường THCS Kim Sơn (Gia Lâm), gia đình đã có người đợi sẵn để ngay khi P.T.V kết thúc bài thi, người nhà kịp đưa em đến Đài hoá thân Hoàn Vũ để nhìn mặt mẹ lần cuối. Nhiều nguồn tin cho biết, người nhà đã xin cho em về trước 10 phút để kịp 10h phát tang mẹ em.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội đã kết thúc

Trước vụ việc thương tâm này, đông đảo dân mạng đã không kìm được sự xót thương, để lại vô số những bình luận động viên, xót xa:

- Hôm trước biết đâu mẹ nói thi rớt chuyến này là ăn chổi lông gà nhá! Mãi cuộc đời sau thèm cái phát roi mấy cái vào mông cho thật đã trước nỗi mất mát này! Bởi, đau nào, đau cách mấy có nỗi đau nào mất người thân yêu!

- Không biết em ấy sẽ cảm thấy sốc như thế nào khi hay tin người bạn thân nhất và cũng là người mẹ đã ra đi mãi mãi sau cánh cổng trường cấp 3. Có lẽ trên đời này, thứ nhanh nhất và cũng chậm nhất chính là thời gian, mọi thứ qua đi khiến ta không kịp báo đáp công ơn sinh thành. Mạnh mẽ lên em nhé! Hãy sống thay phần Mẹ và trở thành một người đàn ông tốt làm điểm tựa vững chắc cho gia đình!