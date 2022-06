Clip nhóm đàn ông lực lưỡng đánh đập dã man 4 cô gái giữa quán ăn sau khi quấy rối không thành

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh một nhóm đàn ông đánh đập dã man một nhóm phụ nữ tại quán ăn đã bất ngờ bị lan truyền trên Weibo (mạng xã hội lớn nhất xứ Trung) và khiến cộng đồng mạng nước này "dậy sóng".

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Các cô gái đang ngồi ăn thì bị 1 người đàn ông bất ngờ tiến tới, động tay động chân

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Sau khi hành hung trong quán, nhóm đàn ông còn lôi các cô gái ra ngoài đánh đập

Cụ thể, sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 10/6. Đoạn camera giám sát của quán thịt nướng ở Đường Sơn (Hà Bắc, Trung Quốc) cho thấy, khi một nhóm các cô gái đang ngồi ăn uống trong quán thì một người đàn ông đi vào và có hành vi quấy rầy 1 cô gái trong nhóm đó. Cô gái này có thái độ phản kháng thì người đàn ông kia lập tức quay ra túm tóc và hành hung cô gái. Nhóm bạn của cô gái có hành động giúp đỡ bạn mình cho nên hai bên đã xảy ra xung đột, lát sau một nhóm người đàn ông cao lớn từ ngoài đi vào và đánh cả nhóm cô gái.

Tốp đàn ông này còn túm tóc lôi cô gái ra ngoài, đẩy ngã cô bạn của cô gái đập đầu xuống đất, đánh đập dã man, đoạn cuối video còn lôi cô gái vào trong một con hẻm nhỏ.

Có thông tin cho biết người phụ nữ bị đánh đã được đưa đi cấp cứu với hình ảnh thương tích đầy mình.

Hình ảnh được cho là cô gái được đưa đi cấp cứu

Được biết, đoạn video nhóm đàn ông đánh người trên hiện đã lên No1 hot search bạo, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận xứ Trung. Đông đảo ư dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ với hành vi tàn bạo, hung hăng của nhóm đàn ông kia, xót xa cho các cô gái đang yên đang lành bỗng gặp "tai bay vạ gió".