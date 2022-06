Clip nữ sinh áo dài trắng bị bố mẹ chặn đường lôi về 'xềnh xệch' khi đang vi vu với bạn trai

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn clip được cho là ghi lại cảnh một cặp học sinh đang chở nhau hẹn hò thì bị bố mẹ bạn nữ xuất hiện và ngăn cấm. Cụ thể, trong đoạn clip ngắn do người đi đường ghi lại, nữ sinh mặc áo dài trắng đang ngồi trên xe máy của bạn trai thì bị phụ huynh chặn đường, lôi xềnh xệch về xe của mình. Người phụ nữ được cho là mẹ bạn gái sau đó còn không ngừng chỉ tay, xua tay về phía nam sinh kia với thái độ vô cùng giận dữ.

Video: Clip nữ sinh đang đi với bạn trai thì bị bố mẹ chặn đường, cấm đoán yêu đương (Nguồn: Mạng xã hội)

Đến hiện tại, vẫn chưa rõ thực hư đoạn clip ra sao, 2 người lớn xuất hiện trong clip có phải bố mẹ nữ sinh hay không, cặp học sinh ngồi chung xe có phải một đôi hay không, sự thực có phải là cả hai đang hẹn hò thì bị bố mẹ bạn nữ chặn đường, ngăn cấm tình yêu như những lời dân mạng đang "truyền tai nhau" hay không. Tuy nhiên, đoạn clip này vẫn đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhận được nhiều sự quan tâm của dân tình, đồng thời dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều về thái độ của phụ huynh đối với chuyện tình yêu của con cái thời niên thiếu.

Hành động chặn đường, ngăn cấm tình cảm giữa đường của bố mẹ bạn nữ đang gây nhiều tranh cãi

Một số người cho rằng, con trẻ khi đến tuổi trưởng thành có những cảm xúc, những rung động đầu đời là chuyện dễ hiểu. Tình yêu thời cấp 3, tình yêu tuổi học trò cũng rất đẹp và trong sáng, đôi khi còn là động lực để các bạn học sinh phấn đấu trong học tập. Vì vậy, bố mẹ nên cởi mở hơn, chỉ cần tâm sự thường xuyên và trò chuyện với con về những cách biểu lộ tình cảm phù hợp với độ tuổi là sẽ ổn.

Vẫn có nhiều câu chuyện tình yêu đẹp tuổi học trò

Bên cạnh đó, không ít người lên tiếng chỉ trích phản ứng của cặp bố mẹ trong clip. Các con đã lớn, việc bị "dạy bảo" ngay giữa đường, trước mặt bạn học như thế có thể sẽ khiến bạn nữ tổn thương, có suy nghĩ tiêu cực, càng thêm chống đối bố mẹ, thậm chí dẫn tới những hành động bồng bột. Dù có suy nghĩ thế nào, cấm đoán ra sao, bố mẹ cũng nên để về nhà bảo ban con sẽ hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, nhiều người lại bày tỏ sự thông cảm với tâm lý của bố mẹ bạn nữ. Vì đã có quá nhiều "dẫn chứng xấu" từng xảy ra, việc phụ huynh nhạy cảm, phản ứng gay gắt, cấm đoán con cái yêu đương khi còn đi học cũng là điều dễ hiểu.