Clip bé gái 4 tuổi bị đánh ở khu vui chơi Linh Đàm gây phẫn nộ: Netizen 'triệu hồi' Thủy Bi!

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh bạo hành trẻ em ở nơi công cộng bất ngờ bị phát tán khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn clip được trích xuất từ camera khu vui chơi thuộc Linh Đàm, nơi xảy ra sự việc.

Qua tìm hiểu, sự việc xảy ra ở một khu vui chơi thuộc khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Nạn nhân bị đánh là 1 bé gái 4 tuổi.

Gia đình nạn nhân kể lại, tối 7/6, bé gái 4 tuổi được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi ở khu đô thị Linh Đàm. Sau khi về nhà, thấy con liên tục khóc nên gia đình đã lo lắng tới kiểm tra camera giám sát của khu vui chơi thì phát hiện con gái mình bị một người đàn ông lạ mặt đánh.

Những đoạn video về vụ việc đang được lan truyền khắp mạng xã hội

Được biết thời điểm đó, mẹ bé gái 4 tuổi ngồi ở khu vực chờ bên ngoài do đang mang bầu, không thể trông coi con gái trực tiếp ở trong khu vui chơi. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy bé gái 4 tuổi bị người đàn ông đánh liên tiếp vào vùng đầu, khi cháu bé bỏ đi, người này vẫn tiếp tục đánh thêm một phát. Không chỉ vậy, bé gái còn bị người đàn ông trên chửi bới, đe dọa.

Ngay sau khi đoạn clip bé gái 4 tuổi bị đánh trong khu vui chơi được đăng tải đã nhanh chóng gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi nhắc tới vụ bạo lực học đường tại một trường quốc tế vừa xảy ra cách đây không lâu, thậm chí "triệu hồi" cả "chiến thần" Thủy Bi - mẹ của nữ sinh bị đánh trong vụ việc - với ý cổ vũ bố mẹ bé gái 4 tuổi cứng rắn đòi lại công bằng cho con.

Một số netizen nhắc tên Thủy Bi bên dưới các bài đăng về vụ bé gái 4 tuổi bị đánh

Tuy nhiên, những bình luận nhắc tới Thủy Bi này lại gây nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng, 2 vụ việc vốn có tính chất khác nhau - trường quốc tế là bạo lực học đường giữa các học sinh, khu vui chơi Linh Đàm lại là người lớn bạo hành trẻ em - vốn không thể so sánh. Chưa kể, cách xử trí có phần "đi quá xa" của Thủy Bi thời điểm đó cũng không phải một hành động nên được "nhân rộng".

Thủy Bi từng khiến mạng xã hội "sôi sục" với những clip, livestream làm việc với trường quốc tế sau khi con gái đang theo học tại đây bị bạn đánh

Liên quan tới vụ clip bé gái 4 tuổi bị đánh tại khu vui chơi, theo thông tin mới nhất, chiều 9/6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã triệu tập Vũ Trọng Đam (SN 1988) - người đàn ông đã đánh bé gái 4 tuổi tại khu vui chơi ở khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai đến trụ sở để làm rõ.

Đam cho biết, trong lúc đưa con trai đi chơi ở ADCBook thì bị bé gái 4 tuổi vô tình ném trúng quả bóng vào mặt khiến người này vô cùng tức giận, không kiềm chế được bản thân nên dùng chân và tay đánh 2-3 phát vào người bé gái. Sau vụ việc, người đàn ông 34 tuổi bày tỏ sự ân hận và gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và gia đình bé.