Clip cháy lớn ở Nghệ An: Khói đen ngùn ngụt, ngôi nhà 3 tầng bị thiêu rụi không còn gì

Theo Dân Trí đưa tin, khoảng 4h30 sáng 26/6, trên địa bàn khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành đã xảy ra một vụ cháy lớn. Ngọn lửa khiến ngôi nhà 3 tầng và toàn bộ tài sản của một hộ dân kinh doanh hàng hóa tổng hợp bị thiêu rụi hoàn toàn, may mắn không thiệt hại về người. Được biết, khi phát hiện đám cháy từ phía trước căn nhà, chủ nhà đã kịp thời thoát ra ngoài bằng cửa sau.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Cháy nhà 3 tầng, chủ nhà may mắn thoát nạn (Nguồn: Báo Dân Trí)

Có mặt tại hiện trường, ông Tăng Văn Quang - Khối trưởng khối 3, thị trấn Yên Thành cho biết, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, khi nghe mọi người hô hoán, ông cũng vội chạy tới tham gia chữa cháy đồng thời gọi điện báo cho lực lượng chức năng.

Hiện trường vụ cháy lớn xảy ra rạng sáng ngày 26/6 trên địa bàn khối 3, thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An (Ảnh: Dân Trí)

"Khi tôi có mặt thì ngọn lửa đã bùng cháy ở tầng một. Chủ nhà là bà P.T.H. kịp thời thoát ra ngoài bằng cửa sau. Vì ngọn lửa bốc lên quá nhanh nên mọi người chỉ có thể dọn dẹp khu vực xung quanh để đám cháy không lan ra", ông Tăng Văn Quang nói thêm.

Căn nhà 3 tầng và toàn bộ tài sản bị thiêu rụi sau trận hỏa hoạn, may mắn không có thiệt hại về người (Ảnh: Dân Trí)

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an Nghệ An đã nhanh chóng huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường, nỗ lực dập lửa.

Đến khoảng 6h cùng ngày, ngọn lửa được khống chế. Tuy nhiên ngôi nhà 3 tầng của hộ dân và toàn bộ tài sản bên trong đã bị thiêu rụi.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.