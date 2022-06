Clip: Con rể Bình Định nhắn tin đe dọa, chủ mưu ném 'bom xăng' vào nhà bố vợ cũ

Theo Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 23 giờ đêm 18/6, gia đình ông B.Q.T (51 tuổi, ngụ khu phố 2, thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, Bình Định) đang chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn ngoài sân nhà. Chạy ra xem thì phát hiện một đám cháy, may mắn đã kịp thời dập lửa, không để xảy ra cháy lớn. Hiện trường cho thấy đây là vụ tấn công bằng "bom xăng". Sự việc được camera của nhà ông T. ghi lại.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Clip nhà một gia đình ở Bình Định bị "khủng bố" bằng bom xăng

Ông B.Q.T cho biết từ xưa đến nay, gia đình ông sống không có xảy ra xích mích hay thù oán với bất kỳ ai. Thời gian gần đây, sau khi con gái ông ly hôn thì người chồng cũ nhiều lần nhắn tin, điện thoại đe dọa, khủng bố cô và gia đình.

"Sau khi bị con rể cũ đe doạ, gia đình đã báo cáo vụ việc lên công an địa phương. Đến đêm 18/6 thì nhà tôi xảy ra vụ việc bị ném bom xăng" - ông T. nói.

Hiện trường vụ nhà ông B.Q.T. bị "khủng bố" bằng bom xăng

Theo thông tin mới nhất, rạng sáng 20/6, Công an huyện Vân Canh (Bình Định) đã bắt khẩn cấp 3 thanh niên liên quan tới vụ ném “bom xăng” vào nhà ông B.Q.T ngày 18/6 để điều tra về hành vi giết người.

Ba đối tượng bị bắt khẩn cấp là Nguyễn Văn Em (19 tuổi, trú làng Suối Đá, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh), Lê Văn Thảo (17 tuổi) và Nguyễn Phi Hùng (22 tuổi, cùng trú thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh).

Vào đêm 18/6, Nguyễn Văn Em là người chạy xe máy chở Lê Văn Thảo mang theo bom xăng đến nhà ông B.Q.T và ném vào nhà ông này, gây cháy nổ.

Trong khi đó, chủ mưu vụ này là Nguyễn Phi Hùng. Nguyễn Phi Hùng từng là con rể của ông B.Q.T.