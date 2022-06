Clip nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng dã man ngay trong lớp học: Chỉ vì thấy bạn nữ hút thuốc lá?

Ngày 6/6, Sở GD-ĐT Long An cho biết đã nhận được báo cáo của Phòng Giáo dục H.Đức Hòa về đoạn clip quay lại cảnh nhóm học sinh đánh bạn cùng lớp ngay tại phòng học trong giờ giải lao. Hiện nhà trường đã thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét cá nhân các học sinh vi phạm. Riêng Công an TT.Đức Hòa đang xác minh để phối hợp xử lý.

Clip nam sinh lớp 8 bị bạn đánh hội đồng ngay tại lớp học đang khiến nhiều người phẫn nộ

Trước đó, tối 31/5, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn clip dài khoảng 50 giây ghi lại cảnh một nhóm 5-6 học sinh nam đánh hội đồng một bạn nam khác ngay trong lớp học gây ra làn sóng phẫn nộ lớn trong dư luận. Nhóm học sinh này vừa dùng tay đánh, chân đá, tác động mạnh vào đầu, vào lưng nạn nhân vừa la lối, chửi bới lớn tiếng. Lúc này, nam sinh bị đánh chỉ biết lấy 2 tay che chắn đầu và úp xuống mặt bàn. Xung quanh có nhiều học sinh nhưng không ai can ngăn, có người còn cầm điện thoại để quay clip.

Clip nam sinh bị bạn đánh hội đồng dã man ngay tại lớp học (Nguồn: Báo Người Lao Động)

Sự việc sau đó được xác minh là xảy ra tại Trường THCS Võ Văn Tần (TT.Đức Hòa, H.Đức Hòa, Long An). Cả nhóm đánh bạn và nạn nhân đều là học sinh của trường. Một số giáo viên chủ nhiệm khối 8 xác định người bị đánh trong đoạn clip là em L.H.H, học sinh lớp 8A17. Những học sinh cùng khối tham gia đánh em H. trong clip gồm: N.V.Q (lớp 8A17), N.V.T (lớp 8A5), P.N.L (lớp 8A11), N.T.V (lớp 8A12). Người quay clip là N.T.T.A (lớp 8A17).

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa thông tin, nhóm nam sinh đánh bạn học tường trình là vì trước đó H. nhìn thấy bạn nữ hút thuốc. Sợ H. báo với thầy cô nên nhóm học sinh này đánh H. để cảnh cáo, dằn mặt.

"Em H. bị bạn đánh chấn thương phần mềm. Hiện sự việc đã được báo cáo về huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường đã cử thầy, cô giáo đến thăm hỏi, động viên em H. Đối với cá nhân vi phạm, trường đã thành lập hội đồng kỷ luật học sinh để xem xét hình thức kỷ luật phù hợp", một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Hòa cho biết.