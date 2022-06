Clip tài xế xe tải không nhường đường còn cầm dao bầu dọa chém xe cấp cứu: Cục CSGT 'vào cuộc'

Vài ngày trước, một đoạn clip dài khoảng 40 giây ghi lại vụ việc một tài xế xe tải không nhường đường còn cầm dao đe dọa chém lái xe cấp cứu bất ngờ xuất hiện và được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Video: Tài xế xe tải không nhường đường còn dọa chém lái xe cấp cứu trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Cụ thể, khoảng 11 giờ 30 ngày 22/6, anh V - tài xế xe cấp cứu ở Tiền Giang điều khiển xe cấp cứu BS 63B - XXX lưu thông trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương để chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM). Khi đến đoạn Km 13, thuộc H.Bến Lức, Long An, có công trình thi công thảm nhựa làn số 1 nên giao thông bị ùn ứ.

Xe cấp cứu của anh V. và 1 xe cấp cứu khác của Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cùng lưu thông vào làn dừng khẩn cấp để thoát khỏi đoạn đường bị ùn ứ. Lúc này, xe tải BS 62C - XXX lưu thông trên làn dừng khẩn cấp một đoạn dài nhưng không chịu nhường đường, mặc cho tài xế 2 xe cấp cứu hú còi inh ỏi. Không chỉ vậy, tài xế xe tải còn bật đèn xin ưu tiên lưu thông trên làn dừng khẩn cấp.

Do quá bức xúc nên khi xe vừa qua hết đoạn đường đang thi công, anh V. đã vượt lên, dừng xe trước xe tải với mục đích mở cốp cho tài xế này thấy xe đang chuyển bệnh nhân và nhắc nhở nhường đường cho xe ưu tiên.

Tài xế xe tải cầm dao đe dọa lái xe cấp cứu

Tuy nhiên, khi xe cấp cứu vừa dừng, tài xế xe tải liền mở cửa bên ghế phụ lấy con dao bầu dọa chém tài xế xe cấp cứu.

Sau một hồi giằng co, tài xế xe tải về lại xe mình

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe cấp cứu của anh V. đang chở một bệnh nhi mới 6 tháng tuổi bị Viêm màng não mủ.

Anh N.V.C (ngụ Tiền Giang) - cha của bệnh nhi - bức xúc cho biết: "2 xe cấp cứu hú còi xin đường 1 đoạn rất dài nhưng tài xế xe tải lưu thông trên làn dừng khẩn cấp cố tình không nhường đường, chỉ cần tài xế này giảm tốc độ là 2 xe cấp cứu sẽ nhanh chóng qua được nhưng không hiểu sao tài xế này lại chạy như vậy. Điều tôi bức xúc nhất là tài xế này quá côn đồ, xách dao dọa chém tài xế xe cấp cứu khi bị nhắc nhở".

Bệnh nhi và người mẹ trên xe cứu thương của anh V. (Ảnh: Dân Trí)

Đáng nói, có không ít trường hợp tương tự vụ việc trên đã xảy ra trước đó. Nhiều tài xế xe cấp cứu chuyển bệnh nhân từ các tỉnh Miền tây lên TP Hồ Chí Minh cho biết, mỗi khi đoạn đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương bị ùn tắc sẽ xuất hiện rất nhiều ô tô lưu thông vào làn dừng khẩn cấp, mặc cho xe cấp cứu hú còi xin đường trong vô vọng.

Được biết, Cục CSGT và các đơn vị chức năng tỉnh Long An hiện đang vào cuộc, xác minh làm rõ sự việc.