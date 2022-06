Cựu HLV Thái Lan: U23 Việt Nam lẽ ra phải nhận 1 trận thua, Thái Lan xứng đáng chiến thắng

Ở trận ra quân tại vòng chung kết giải U23 châu Á tối qua 2/6, U23 Việt Nam và "đối thủ quen thuộc" U23 Thái Lan đã có một trận hòa 2-2 đầy kịch tính. Trong suốt trận đấu, "voi chiến" luôn ở thế bị dẫn trước và phải chờ đến phút 90+2, tiền đạo trẻ Suphanat mới có thể giúp đội gỡ hòa một cách khó nhọc.

U23 Việt Nam có 1 trận hòa 2-2 trước U23 Thái Lan

Trao đổi trên Soha, ông Steve Darby - cựu HLV Thái Lan cho rằng cả Việt Nam và Thái Lan đều chịu áp lực ở trận đấu tối ngày 2/6.

Cựu HLV Thái Lan nhận định Voi chiến là đội chơi tốt hơn trong suốt 90 phút của trận đấu

"Tôi cho rằng, lẽ ra U23 Việt Nam phải nhận 1 trận thua. Thái Lan mới là đội xứng đáng có chiến thắng hơn. U23 Thái Lan cầm bóng và tổ chức hàng phòng ngự tốt hơn nhưng họ lại thiếu miếng đánh quyết định từ 1 cầu thủ sáng tạo.

Qua trận mở màn ở VCK U23 châu Á, tôi ấn tượng nhất với 2 cầu thủ là Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Văn Tùng. Việt Anh đã thể hiện tố chất của một người thủ lĩnh. Chúng ta cũng không có gì để bàn cãi về sự xuất sắc trong pha xé lưới đối phương của Văn Tùng.

Về phía U23 Thái Lan, tôi có chút bất ngờ khi Ben Davis không ra sân ngay từ đầu. Nhưng nhìn chung, Voi chiến là đội chơi tốt hơn trong suốt 90 phút của trận đấu.

U23 Thái Lan có lợi thế hơn Việt Nam khi họ sẽ gặp Hàn Quốc ở lượt đấu cuối. Nếu Hàn Quốc có 6 điểm ở 2 lượt đầu rồi thì đội bóng xứ Kim chi sẽ không tung ra sân đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, Thái Lan sẽ phải thắng Malaysia thì mới có động lực để cầm hòa U23 Hàn Quốc", HLV Steve Darby nhận định.

U23 Việt Nam chạm trán U23 Thái Lan tối 2/6

Trong khi đó, tại cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Worrawoot Srimaka - người dẫn dắt U23 Thái Lan tỏ ra không đồng tình với quan điểm U23 Thái Lan đã gặp may khi giành điểm 1 điểm từ U23 Việt Nam vào phút chót: "Tôi nghĩ mọi thứ không hoàn toàn nhờ may mắn. Chúng tôi đã thay đổi chiến thuật để chơi tốt dần lên trong phần còn lại trận đấu. U23 Thái Lan thi đấu chưa như ý một phần do chưa có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận mở màn. Chúng tôi có 2 ngày để chuẩn bị cho trận tới. U23 Thái Lan sẽ sửa chữa sai lầm và mang đến những kết quả tốt hơn".

Được biết ở lượt tới, thầy trò HLV Gong Oh Kyun sẽ chạm trán với đội bóng xứ Kim chi. Trong khi đó, U23 Thái Lan sẽ đối đầu với U23 Malaysia.