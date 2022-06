Kết thúc điều tra vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': Lê Tùng Vân và các 'đệ tử ruột' mắc những tội gì?

Liên quan đến vụ việc ở “Tịnh thất Bồng Lai”, hay còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ”, sáng ngày 3/6, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân xem xét phê chuẩn, ban hành cáo trạng truy tố 6 bị can.

6 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và bà Cao Thị Cúc (62 tuổi). Trong đó, cơ quan công an xác định Lê Tùng Vân giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Các đối tượng "Tịnh thất Bồng Lai" thường xuyên gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương

Theo kết luận điều tra, t ừ giai đoạn năm 2019 đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật diễn ra trên không gian mạng. Cụ thể, bị can Lê Tùng Vân là người có vai trò tổ chức, chỉ đạo để 2 bị can Nhất Nguyên và Nhị Nguyên tạo ra các tài khoản mạng xã hội, trong đó có 2 kênh YouTube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official".

Nhiều clip do nhóm này đăng tải có nội dung vi phạm pháp luật, có nội dung không đúng sự thật, xuyên tạc, xúc phạm, gây thiệt hại về uy tín, danh dự cho Công an huyện Đức Hoà, Giáo hội phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, cá nhân Thượng toạ Thích Nhật Từ (trụ trì chùa Giác Ngộ, TP.HCM, Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại TP.HCM)… Hành vi của các bị can gây mất an ninh trật tự địa phương; uy tín của Phật giáo; danh dự, uy tín của chức sắc Phật giáo, gây bức xúc trong dư luận.

Trong một số clip đăng tải trên mạng xã hội, bị can Lê Tùng Vân cũng là người trực tiếp có những phát ngôn xuyên tạc giáo lý nhà Phật… Trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan An ninh điều tra đã giải quyết cho tại ngoại hầu tra đối với bị can này. Lê Tùng Vân cũng bị đề nghị truy tố theo tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên.

Kết luận điều tra vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Ông Lê Tùng Vân đứng đầu, chỉ đạo các vi phạm

Các bị can còn lại như: Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương, Nhị Nguyên… được xác định có vai trò là người thực hành theo chỉ đạo của ông Lê Tùng Vân để tạo lập, quản lý, sử dụng các tài khoản trên mạng xã hội. Những bị can này chính là người xây dựng kịch bản, quay clip, đăng tải trên các tài khoản mạng xã hội có nội dung vi phạm pháp luật, xuyên tạc, xúc phạm Phật giáo, các cá nhân, tổ chức…

Còn bà Cao Thị Cúc là người đã thực hiện chỉ đạo của bị can Lê Tùng Vân, trực tiếp tham gia thực hiện những nghi thức, thủ tục cúng bái, quỳ lạy trong các clip.

Ông Lê Tùng Vân tổ chức sinh hoạt tôn giáo tại "Tịnh thất Bồng Lai"

Ngoài ra, thời điểm xảy ra ồn ào, ẩu đả tại "Tịnh thất Bồng Lai" liên quan đến Võ Thị Diễm My (23 tuổi), khi Công an huyện Đức Hoà vào cuộc điều tra, mời Diễm My về làm việc thì những người tại “Tịnh thất Bồng Lai” đã kéo đến công an huyện gây áp lực, đòi người. Bà Cúc cũng tham gia, có những lời lẽ mạt sát, công kích, xúc phạm danh dự, uy tín Công an huyện Đức Hoà.

Bên cạnh đó, kết luận điều tra cũng nêu rõ, thời gian qua, các đối tượng đã có hành vi vi vi phạm pháp luật khi lợi dụng hình thức tu tại gia, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ nhỡ để kêu gọi góp vốn từ thiện và lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân,...gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Hiện cơ quan An ninh điều tra vẫn đang tiếp tục xác minh, xử lý các đơn tố cáo của nhiều người nhắm đến ông Lê Tùng Vân và những người sống tại “Tịnh thất Bồng Lai” về các hành vi: loạn luân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Cơ quan An ninh điều tra cũng đang truy tìm cô gái Võ Thị Diễm My để làm rõ một số nội dung liên quan đến đơn tố cáo của gia đình cô này.