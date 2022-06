Khán giả đỏ mặt với 1 bộ phim gắn mác 19+, 'full' cảnh nóng, trai xinh gái đẹp táo bạo giường chiếu

Dù mới lên sóng được 2 tập, nhưng bộ phim truyền hình "Eve" (tựa Việt: Thiên nga bóng đêm) với sự tham gia của bộ 4 tên tuổi đình đám Seo Ye Ji, Lee Sang Yeob, Park Byung Eun và Yoo Sun... đã nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo khán giả, ghi nhận mức tỷ suất người xem vô cùng ổn áp (khoảng 3,7%).

"Eve" đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả

Đặc biệt, ở cả 2 tập phim đã phát sóng, người xem đều có những giây phút phải "mặt đỏ tim đập" với loạt cảnh nóng đầy táo bạo.

Mở màn bộ phim, nữ chính Lee Ra El (Seo Ye Ji) đã gây sốc cùng cảnh “giường chiếu” táo bạo với chồng Jang Jin Wook (Lee Ha Yool) tại phòng thay đồ của trường học Rian. Phân đoạn 19+ này kéo dài hơn 3 phút, toàn bộ khoảnh khắc tình cảm táo bạo của Lee Ra El và Jang Jin Wook đều bị Kang Yoon Gyeom (Park Byung Eun) nhìn thấy. Dù biết Kang Yoon Gyeom đang chứng kiến, nhưng Lee Ra El vẫn thản nhiên ân ái cùng chồng và hướng ánh mắt đầy thách thức lẫn khiêu khích đến Kang Yoon Gyeom.

Phân cảnh 19+ đầy táo bạo của Seo Ye Ji

Sang đến tập 2, khán giả lại tiếp tục được "rửa mắt" với 2 cảnh nóng của ác nữ Han So Ra. Vì thường xuyên chịu sự lạnh nhạt từ ông xã Kang Yoon Gyeom (Park Byung Eun), Han So Ra đã ngoại tình và “lên giường” với vệ sĩ của mình. Trong phân đoạn làm tình ở giữa tập 2 được chiếu thoáng qua, Han So Ra vẫn gọi tên ông xã, thể hiện rõ nỗi khao khát được chồng thương yêu.

Han So Ra ân ái với vệ sĩ

Đến gần cuối tập 2, Han So Ra tiếp tục có cảnh 19+, lần này là với ông chồng Kang Yoon Gyeom. Cả hai lao vào nhau nồng nhiệt và ân ái nóng bỏng, Han So Ra không giấu được niềm hạnh phúc khi được chồng chủ động quan hệ. Đáng tiếc, Han So Ra không ngờ rằng chồng của mình từ đầu đến cuối lại đang tưởng tượng cô là Lee Ra El (Seo Ye Ji).

Cảnh giường chiếu của Han So Ra và chồng

"Eve" xoay quanh vụ kiện ly hôn trị giá 2 nghìn tỷ won (tương đương 1,7 tỷ USD) của một tập đoàn tài phiệt gây chấn động toàn quốc. Seo Ye Ji thủ vai Lee Ra El, người phụ nữ quyến rũ nguy hiểm ở trung tâm của vụ kiện ly hôn. Sau khi trải qua cái chết kinh hoàng của cha cô khi còn nhỏ, Lee Ra El đã trưởng thành trở thành một cô gái béo, người quyết tâm trả thù Kang Yoon Kyum (Park Byung Eun thủ vai) - 1 trong những thủ phạm chính gây ra vụ tai nạn cho gia đình cô.

Lee Sang Yeob đóng vai Seo Eun Pyung, thành viên trẻ nhất của Quốc hội và là một ngôi sao đang thu hút sự chú ý của toàn quốc. Tuy nhiên, Seo Eun Pyung sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ vì tình yêu sau khi gặp nữ chính. Yoo Sun vào vai Han So Ra, vợ của Kang Yoon Gyum, con gái duy nhất của một chính trị gia quyền lực. Bên dưới vẻ ngoài hoàn hảo và quyến rũ, Han So Ra luôn ám ảnh về người chồng của mình.