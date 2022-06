Lời khai của tài xế lái Audi đâm tử vong gia đình 3 người ở Bắc Giang: 'Không ngủ, không ăn được gì'

Liên quan tới vụ việc xe Audi phóng nhanh đâm tử vong gia đình 3 người tại Bắc Giang, chiều 4/6, Tuổi Trẻ Online đưa tin, Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Đức Thịnh (35 tuổi, ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) để điều tra về vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip toàn cảnh vụ xe Audi phóng với tốc độ cao khiến gia đình 3 người ra đi mãi mãi ở Bắc Giang

Làm việc với cơ quan điều tra sáng 4/6, tài xế lái xe Audi Nguyễn Đức Thịnh thừa nhận đã uống quá chén với bạn bè trong tiệc chia tay, sau đó gây ra vụ tai nạn làm chết 3 người đêm 2/6.

Cảnh sát lấy lời khai của tài xế lái xe Audi Nguyễn Đức Thịnh (Ảnh: Zing)

Thịnh cho biết tối 2/6, sau khi rời buổi tiệc chia tay thì tiếp tục đi hát karaoke. Khoảng hơn 23h, Thịnh lái ô tô Audi về nhà theo đường Hoàng Văn Thụ. Tới khu vực ngã tư Hùng Vương, ô tô của Thịnh tông vào xe máy do ông Nguyễn Mạnh H. (48 tuổi, ở phường Thọ Xương, TP Bắc Giang) cầm lái chở theo vợ và con gái. Vụ va chạm khiến 3 người trên xe máy tử vong tại chỗ.

Thịnh kể khoảnh khắc đó chỉ thoáng qua trong 1-2 giây do xe đang đi với tốc độ cao. Sau cú va chạm, túi khí xe Audi phát nổ khiến Thịnh bị choáng. Phía ngoài ô tô tóe lửa, hất văng 3 nạn nhân ra xa.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người trong gia đình tử vong tại Bắc Giang

"Tôi bị choáng, không ý thức được tính nghiêm trọng của vụ việc nên đi vào một con ngõ nhỏ và gọi điện cho người thân báo tin" - tài xế lái Audi nói.

Nguyễn Đức Thịnh cũng bày tỏ: "Hai ngày qua, tôi không thể ngủ và ăn được gì. Tôi thực sự hối hận và mong mọi người từ vụ việc này, hãy làm chủ tay lái và không sử dụng rượu bia khi lái xe".

Vụ tai nạn thương tâm giữa xe Audi và xe máy khiến 1 gia đình 3 người tử vong thương tâm

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang), thời điểm xảy ra vụ việc, đèn tín hiệu khu vực trên đã chuyển toàn bộ sang đèn vàng để cảnh báo xe cộ đi chậm khi tới nút giao. Tuy nhiên, theo hình ảnh được camera ghi lại, tài xế lái Audi không giảm tốc độ. Ngoài ra, Nguyễn Đức Thịnh còn phải chịu trách nhiệm khi lái xe trong tình trạng cơ thể có nồng độ cồn ở mức rất cao (0,604mg/l khí thở).