Ngày 6/6, UBND phường Đông Hương (TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ án mạng nghiêm trọng tại chợ đầu mối Đông Hương (chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa) khiến 1 người tử vong, nạn nhân là một người bán hàng tại chợ.

Clip tiểu thương bị kẻ gian đâm thấu tim (Nguồn: MXH)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 40 phút khuya ngày 5/6, anh M.V.S (39 tuổi, ngụ phố Lai Thành, P.Đông Hải, Thanh Hóa) đang nằm ngủ trong ki ốt bán hàng của gia đình ở chợ đầu mối Đông Hương thì bất ngờ bị một đối tượng lao đến, dùng dao đâm liên tiếp vào người.

Do bị đâm trong lúc nằm ngủ nên anh S. không kịp phản ứng và gục tại chỗ. Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh S. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tiểu thương đang nằm ngủ thì bị đối tượng lao đến dùng dao đâm liên tiếp vào người

Nghi phạm đâm anh M.V.S sau đó được xác định là Trương Văn Tuấn (30 tuổi, trú ngụ P.Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa) - hiện cũng đang kinh doanh tại chợ đầu mối Đông Hương, ki-ốt của đối tượng này nằm kế bên ki-ốt của nạn nhân.

Nghi phạm Trương Văn Tuấn sau khi gây án đã rời khỏi hiện trường, nhưng sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Nạn nhân đã tử vong vì vết thương quá nặng

Theo các tiểu thương tại chợ, có thể động cơ giết người của hung thủ là do mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh. Tuy nhiên, theo như một số tiểu thương kinh doanh gần đó chia sẻ với Zing, 2 người trên lâu nay không mâu thuẫn gì.

Hiện nguyên nhân vụ án tiểu thương bị hàng xóm đâm chết khi đang nằm ngủ trong chợ đầu mối Đông Hương đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.