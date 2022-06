Thầy giáo dạy tiếng Anh 42 tuổi tại Hà Tĩnh bị tố hiếp dâm nữ sinh lớp 6: Nạn nhân giờ ra sao?

Tối 23/6, VTC News đưa tin Công an huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) đang tạm giữ một thầy giáo dạy môn tiếng Anh tại một trường cấp 2 trên địa bàn TT.Vũ Quang (H.Vũ Quang) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm một nữ sinh THCS. Hiện đơn vị này đang làm thủ tục chuyển Công an tỉnh khởi tố, điều tra theo thẩm quyền.

Trường học nơi thầy C. đang công tác (Ảnh: VTC News)

Theo thông tin ban đầu, thầy giáo bị tố có hành vi xâm hại tình dục nữ sinh là L.D.C. (sinh năm 1980), hiện đang dạy môn tiếng Anh tại một trường THCS trên địa bàn huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Nạn nhân là em T. đang học lớp 6 (trú tại huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh).

Chia sẻ trên Dân Trí, bố của nạn nhân cho biết, chiều 20/6, em T. đi học thêm môn tiếng Anh của thầy giáo L.D.C. Đến tối cùng ngày, em T. về nhà có biểu hiện khác lạ, bố mẹ gặng hỏi nhưng T. không nói.

"Cháu không nói với bố mẹ, mà chia sẻ với một người bạn. Sau đó mẹ của người bạn này điện thoại báo cho chúng tôi. Lúc này, cháu mới nói trong quá trình học thêm môn tiếng Anh, đã bị thầy C. xâm hại tình dục", bố T. kể lại.

Vụ việc nữ sinh lớp 6 bị hiếp dâm khiến nhiều người phẫn nộ (Ảnh minh họa)

Sau đó, gia đình nạn nhân đã trình báo với cơ quan chức năng, tố cáo hành vi của thầy C. Đồng thời, trong đêm 20/6, em T. đã được đưa đến cơ sở y tế giám định để có căn cứ xử lý. Riêng thầy C. cũng bị Công an H.Vũ Quang triệu tập lên để làm việc.

"Thầy C. có thuê một căn nhà để dạy thêm môn tiếng Anh. Sau khi sự việc xảy ra, tâm lý của cháu vẫn chưa được ổn định. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm điều tra để xử lý theo quy định", bố của nạn nhân thông tin thêm.

Bố T. cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, tâm lý của T. vẫn chưa được ổn định (Ảnh minh họa)

Hiện vụ việc thầy giáo dạy tiếng Anh bị tố hiếp dâm nữ sinh lớp 6 đang được Công an H.Vũ Quang tiến hành điều tra, làm rõ.