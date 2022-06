Toàn cảnh vụ gái xinh 2000 ở Bến Tre dùng clip nóng để tống tiền người yêu cũ

Ngày 21/6, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý Huỳnh Thị Ngọc Mai (sinh năm 2000, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) về hành vi "cưỡng đoạt tài sản".

Đối tượng Huỳnh Thị Ngọc Mai bị bắt quả tang khi dùng clip nhạy cảm để tống tiền (Ảnh: Công an tỉnh Bến Tre)

Theo hồ sơ sự việc, năm 2018, Huỳnh Thị Ngọc Mai và anh L.H.C. có quan hệ tình cảm. Trong thời gian yêu đương, Mai và anh C. đã phát sinh quan hệ tình dục và có quay lại các đoạn video clip cảnh thân mật giữa hai người.

Vụ việc cô gái sinh năm 2000 dùng clip nóng để tống tiền người yêu cũ đang khiến dư luận xôn xao (Ảnh minh họa)

Đến tháng 6/2022, biết anh C. yêu người phụ nữ khác, Huỳnh Thị Ngọc Mai liên tục nhắn tin đe dọa sẽ đăng các đoạn video clip nhạy cảm trên lên mạng xã hội, đồng thời gửi cho người thân anh C. những đoạn clip này và yêu cầu anh C. phải đưa cho mình 50 triệu đồng.

Bị Huỳnh Thị Ngọc Mai uy hiếp, ngày 19/6, anh C. đồng ý gặp Mai tại quán cà phê C.X ở ấp Tân Huề Đông, xã Tân Thạch và đưa trước cho Mai 20 triệu đồng. Khi Mai đang nhận tiền của anh C. thì bị Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre bắt quả tang.

Khi đang nhận tiền từ người yêu cũ thì Mai bị bắt quả tang (Ảnh minh họa)

Hiện vụ việc cô gái 22 tuổi tống tiền người yêu cũ bằng clip nóng đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, hành vi hai người yêu nhau có quan hệ tình dục và quay video lại có thể với mục đích để làm kỷ niệm, là không vi phạm pháp luật. Tuy nhiên để an toàn về lâu dài, nam và nữ cần nâng cao ý thức đề phòng, có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Trong sinh hoạt, đặc biệt là quan hệ nam nữ… cần tránh không để bị ghi hình.

Vị chuyên gia này chia sẻ trên Vietnamnet: "Giữa nam và nữ, trong mối quan hệ yêu đương, họ hoàn toàn có quyền riêng tư, sở hữu những clip riêng tư, nhạy cảm với nhau. Tuy nhiên trong thời đại công nghệ phát triển, đã có nhiều trường hợp cảnh nóng bị phát tán gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của nhân vật chính. Bởi vậy giới trẻ yêu nhau phải có phương án đảm bảo sự an toàn cho mình".