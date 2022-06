Vụ nhảy múa thoát y trong quán karaoke với giá 4,5 triệu đồng: Lời khai bất ngờ của các nữ tiếp viên

Ngày 28/6, Báo Tiền Phong đưa tin, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ xử lý đối với cơ sở kinh doanh ngành nghề karaoke Louis trên địa bàn khu phố Thạnh Lợi, phường An Thạnh. Cơ sở kinh doanh này có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự.

Trước đó, khoảng 18h ngày 26/6, Công an TP Thuận An đã tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở karaoke Louis và phát hiện tại 1 phòng VIP của quán này có 3 nữ tiếp viên đang tiếp khách, trong đó có 1 nữ tiếp viên không mặc quần áo đang nhảy múa với khách.

Hiện trường phòng karaoke có nữ tiếp viên nhảy thoát y (Ảnh: Zing)

Kiểm tra tiếp các phòng bên cạnh, lực lượng công an phát hiện có nhiều tiếp viên ăn mặc hở hang đang múa hát, uống bia, rượu phục vụ khách nam.

Làm việc với cán bộ điều tra, các tiếp viên quán karaoke nói trên khai nhận làm việc không lương, nguồn thu chỉ phụ thuộc vào tiền "bo" của khách.

Các nữ tiếp viên thoát y nhảy, múa, hát hò phục vụ bia cho các khách nam để nhận tiền "bo" (Ảnh: Tiền Phong)

Các nữ tiếp viên khai, đã thực hiện nhảy sexy trong phòng để phục vụ khách và được trả 1,5 triệu đồng/lượt. Mỗi lượt có 3 người nhảy thoát y và được trả 4,5 triệu đồng, sau đó chia đều nhau. Mỗi tiếp viên nhảy thoát y sẽ trích ra 100 nghìn đồng để cho nhân viên đứng cảnh giới.

Các nữ tiếp viên khai được nhận 1,5 triệu đồng/lượt múa thoát y (Ảnh: Tiền Phong)

Công an đã tiến hành xét nghiệm và phát hiện 3 nữ tiếp viên tham gia múa thoát y trong quán karaoke Louis dương tính với ma túy.

Ngoài ra, công an kiểm tra kho hàng hóa phục vụ tại quán và phát hiện một số thuốc lá không có nguồn gốc.