Clip chồng đâm vợ 30 nhát nghi do ngoại tình bị phát tán, loạt từ khóa liên quan leo top tìm kiếm

Chiều hôm nay (26/7), trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh 1 cặp đôi đang 'mây mưa' thì bị 1 người đàn ông đột ngột cầm dao xông vào phòng, đâm tới tấp hơn 30 cái vào cả 2, trong khi người đàn ông may mắn chạy thoát được thì người phụ nữ đã không may té ngã trên giường, đau đớn chịu mấy chục nhát dao, nằm bất tỉnh trên giường.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip dài gần 2 phút đầy bạo lực này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý cực lớn từ cư dân mạng và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Theo 1 số nguồn tin trên mạng chưa rõ thực hư, người đàn ông cầm dao chính là chồng của người phụ nữ, sau khi bắt gian tại giường cảnh vợ cùng nhân tình đang 'da thịt cận kề', người chồng đã không kìm được cơn nóng giận mà đâm liên tiếp vào ngực vợ của mình.

Đến thời điểm hiện tại, đoạn clip chồng 'xiên' vợ 30 nhát dao nghi do ngoại tình vẫn đang gây nhiều tranh cãi trên khắp các trang mạng xã hội. Cùng với đó, những từ khóa liên quan đến vụ việc như 'chồng đâm vợ 30 nhát dao', 'chồng đâm vợ', 'vợ ngoại tình bị đâm', 'chồng cầm dao xiên vợ và nhân tình'... cũng lọt top tìm kiếm trên facebook, youtube và google.