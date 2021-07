Clip người đàn ông đánh thẳng mặt công an khi bị nhắc đeo khẩu trang: Dân mạng phẫn nộ chỉ trích

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh 1 người đàn ông 'vung nắm đấm' về phía cán bộ công an. Được biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 13/7 tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (Bình Dương).

Thông tin từ VietNamnet, trưa cùng ngày (13/7), ông Đ. V. H (48 tuổi) tổ chức ăn nhậu với 3 người khác rồi phát sinh mâu thuẫn. Chứng kiến màn xô xát, người dân gần đó đã chạy tới khuyên can nhưng không được, bị ông H. chửi bới, đuổi đánh. Thấy không thể can ngăn nên người dân đã gọi điện cho lực lượng chức năng tới giải quyết.

Thế nhưng, khi Công an phường Tân Phước Khánh xuống tận nơi để làm việc, vì ông H. không đeo khẩu trang theo quy định phòng chống dịch Covid nên đã được nhắc nhở. Thế nhưng, thay vì thực hiện để tự bảo vệ mình cùng cộng đồng, ông H. lại tỏ thái độ thách thức, thậm chí còn vung tay đấm vào mặt Đại úy N. Q. C - Phó Trưởng Công an phường Tân Phước Khánh và 1 bảo vệ dân phố.

Sau khi đoạn clip ghi lại 1 phần diễn biến sự việc được phát tán trên mạng xã hội đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn, dấy lên làn sóng phẫn nộ từ phía dân tình. Nhiều người bức xúc để lại bình luận 'tấn công' người đàn ông, chỉ trích sự thiếu trách nhiệm của người này giữa thời điểm cả nước đang phải 'oằn mình' chống dịch.

Nhiều dân mạng phẫn nộ chỉ trích người đàn ông 'vung tay' với công an.

Được biết, trước hành vi chống đối công an, không tuân thủ 5k phòng, chống dịch COVID-19, ông Đ. V. H đã bị cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khởi tố, điều tra vào chiều ngày 14/7.