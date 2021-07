Giữa ồn ào vụ đưa mèo đi khám, bà xã Trấn Thành khẳng định thú cưng là 'thành viên gia đình'

Chiều 13/7, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 bạn trẻ ở Long An đưa 1 bé mèo đang rất yếu đi khám nhưng do không có giấy tờ nên bị lực lượng chức năng tại chốt phòng chống dịch Covid chặn lại.

Trong đoạn video được đăng tải, bạn gái thì liên tục khóc lóc nói: 'Cháu đưa con mèo đi khám', 'Con mèo yếu lắm rồi cho cháu chở nó đi khám với', 'Chuyện gấp lắm mới đi chứ không phải ra đường không có lý do'. Chàng trai thì rưng rưng nói mấy ngày nay toàn ở nhà, giờ con mèo nó yếu quá đi gấp không đem theo giấy tờ mong chú thông cảm cho qua. Tuy nhiên người làm nhiệm vụ vẫn quyết không cho đi và yêu cầu làm việc với cơ quan chức năng. Theo nhân viên trạm kiểm soát, 2 bạn trẻ này không xuất trình được giấy tờ. 'Thực hiện chỉ thị của Chính phủ, công văn của chủ tịch UBND tỉnh Long An, thực hiện sự giãn cách, ra đường phải có lý do, và có giấy tờ hợp lệ', nhân viên chốt kiểm dịch cho biết.

Nhân vật trong video sau đó đã lên tiếng cho biết do không kịp đi khám nên bé mèo đã không qua khỏi.

Ngay sau khi sự việc được lan truyền đã tạo ra 2 luồng ý kiến trái chiều, 1 bên thương cảm cho 2 bạn trẻ và chú mèo, cho rằng đây là trường hợp cấp bách, có lý do chính đáng nên lẽ ra lực lượng chức năng nên linh động mở chốt cho bạn đưa mèo đi khám. Bên còn lại thì khẳng định 2 bạn này không có giấy tờ tùy thân, không có giấy xác nhận âm tính nên không thể ra ngoài khu vực được là tất nhiên, sự an nguy của cả cộng đồng vẫn là trên hết.

Giữa lúc các cuộc tranh cãi vẫn còn đang 'nóng hổi' trên khắp các mặt trận mạng xã hội, mới đây, trên trang cá nhân, Hari Won bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh 2 bé mèo, đồng thời tâm sự: 'Đối với những người nuôi chó mèo, nó không phải đơn giản chỉ là con chó hoặc con mèo. Nó là thành viên gia đình'.

Bài đăng trên trang cá nhân của Hari Won gây chú ý.

Dù không đề cập đến ồn ào vụ 2 bạn trẻ đưa mèo đi khám giữa mùa dịch, cũng không bày tỏ thái độ gì, nhưng những lời của bà xã Trấn Thành giữa thời điểm sự việc đang gây xôn xao đã khiến nhiều dân mạng đồn đoán, lý giải rằng nữ nghệ sĩ 'đứng về phe 2 bạn trẻ'. Dưới phần bình luận bài đăng của Hari Won, nhiều người yêu chó mèo đã để lại bình luận đồng tình với quan điểm thú cưng cũng như 'thành viên gia đình' của cô nàng.