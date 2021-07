Xôn xao clip nghi là Mạnh Con 2k5 xăm trổ đầy mình, đáp trả cực gắt khi bị hỏi sao chưa đi tù

Sau khi đoạn video dài gần 1 phút ghi lại cảnh Mạnh Con Phú Thọ (sinh năm 2005) dùng gậy quật tới tấp vào đầu và người 1 cậu bạn cùng trang lứa bị phát tán trên mạng xã hội, loạt từ khóa liên quan đến vụ việc như 'Clip cậu bé 2k5 cầm gậy đánh bạn', 'Giang hồ Mạnh Con Phú Thọ', 'Mạnh Con Phú Thọ', 'học sinh 2k5 đánh bạn gãy tay', 'Mạnh Con đánh người', 'Mạnh Con', 'Mạnh Con Việt Trì đánh người'... đã 'chễm chệ' ở top tìm kiếm suốt nhiều ngày nay, chứng minh sự quan tâm cực lớn từ phía dư luận.

