Clip chồng đâm vợ hơn 30 nhát nghi do ngoại tình: Sự thực cả 2 đã ly hôn từ lâu!

Chiều qua (26/7), 1 đoạn clip dài gần 2 phút được miêu tả là ghi lại cảnh chồng đâm vợ hơn 30 nhát vì ngoại tình bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút sự quan tâm cực lớn từ dư luận.

Trong video, cặp đôi nam nữ đang 'mây mưa' thì 1 người đàn ông cầm dao đột ngột xông vào. Người đàn ông trong phòng may mắn trốn thoát được ra ngoài, còn người phụ nữ không may ngã ra giường, đau đớn chịu hơn 30 nhát dao mà không kịp phản kháng, tử vong tại chỗ.

Người đàn ông đâm tới tấp hơn 30 nhát vào người nạn nhân mà không hề run tay.

Sau 1 ngày đồn đoán thực hư thân phận những người trong video và thông tin về án mạng kinh hoàng, mới đây, dân mạng đã lùng sục được thông tin cụ thể hơn về vụ việc. Theo trang Newsbeezer đưa tin, vụ án thương tâm này diễn ra ngày 17/7 vừa rồi tại tỉnh La Libertad, Peru. Người đàn ông cầm dao là Elmer Lucano, 33 tuổi và nạn nhân là Fiorela Liseth Díaz, 32 tuổi. Đáng nói, không như những thông tin được truyền tai nhau trước đó là chồng tức giận khi bắt được vợ ngoại tình, mà sự thực thì Fiorela chỉ là vợ cũ của Elmer Lucano và hai người đã chấm dứt mối quan hệ được 1 khoảng thời gian. Thế nhưng, Elmer vẫn 'tức điên' khi vợ cũ có người yêu mới và ra tay sát hại cô một cách kinh hoàng chỉ vì 'ghen tuông' và để 'hả giận'.



Thủ phạm và nạn nhân đã ly hôn chứ không phải vợ ngoại tình như những lời đồn đoán đang lan truyền trên mạng xã hội.

Thủ phạm đã bị bắt giữ ngay sau đó. Trước cơ quan điều tra, Elmer Lucano khai nhận: 'Tôi không biết mình đã làm gì. Đầu óc tôi ong ong khi thấy cô ta với người đàn ông khác và tôi đã tấn công cô ta. Tôi xin lỗi. Những đứa con của tôi vẫn đang ở nhà một mình'.

Tuy vậy, phía cảnh sát sau những bước điều tra ban đầu lại đang nghi ngờ rằng kẻ sát nhân này đã lên kế hoạch giết vợ cũ từ trước chứ không phải do kích động. Vụ án hiện vẫn đang được điều tra và thu hút sự chú ý của dư luận vì hành động tàn ác không chùn tay khiến người khác phải 'rùng mình'.