Kho ảnh và clip nóng 40GB bị lộ, nữ streamer sinh năm 1999 ngậm ngùi 'xấu hổ, mặc cảm, tổn thương'

Tối 23/7, cả cộng đồng mạng gần như 'nổ tung' trước sự xuất hiện của 1 file driver 40GB chứa đựng 1 số lượng 'cực khủng' những hình ảnh có nội dung người lớn. Đặc biệt, giữa hàng nghìn tấm ảnh cùng clip nhạy cảm trong kho ảnh bị phát tán, ngoài 1 số người nổi tiếng, cô gái được cho là người yêu cũ của rapper số 1 Việt Nam... dân mạng cũng nhanh chóng nhận ra danh tính nữ streamer có tên K.C.

Được biết, hot girl K.C sinh năm 1999, vốn là 1 streamer theo đuổi phong cách gợi cảm. Sở hữu vóc dáng nóng bỏng cùng gương mặt xinh đẹp, K.C thường xuyên đăng tải những hình ảnh gợi cảm trên trang cá nhân, thu hút tới hơn 100k lượt theo dõi.

Ngay sau khi thông tin 40GB ảnh/clip nóng của nhiều hot girl cùng các streamer tiếng tăm bị lan truyền, K.C bị gọi tên, N.P - 1 trong những nhiếp ảnh gia từng chụp ảnh cho K.C đã nhanh chóng khẳng định 1 số bức hình trong kho ảnh nóng 40GB được cho là K.C vốn là ảnh cũ đã được chụp và đăng tải công khai cách đây 3 năm. Đồng thời, nhiếp ảnh gia này cũng khẳng định đây là ảnh nude nghệ thuật, không phải ảnh sex. Anh cũng không hiểu vì sao những tấm này lại xuất hiện trong file driver ảnh nóng đang bị phát tán.

Trước sự quan tâm cực lớn của dư luận với file driver 40GB ảnh nóng và video nhạy cảm, mới đây, K.C đã chính thức lên tiếng chia sẻ với truyền thông về cảm xúc hiện tại của mình.

Rất buồn về sự việc đã xảy ra! K.C có thể chia sẻ tại sao bạn lại chụp bộ ảnh này? Do cảm hứng hay do được đề nghị chụp bởi một lý do nào đó?

Phong cách của mình có thiên hướng gợi cảm và bộ ảnh này được chụp lúc mình mới đi làm nghề mẫu. Trong đầu mình lúc đó chỉ nghĩ đến việc được đi chụp, được thỏa mãn đam mê của bản thân. Cái sai của mình là bản thân không nghĩ đến hậu quả là sẽ có ngày hôm nay.

Tất nhiên, bộ ảnh đó là mình được mời chụp, chứ không phải do mình tự lên kế hoạch.

Cụ thể sự việc lộ ảnh nhạy cảm xảy ra từ khi nào? Bạn có liên hệ với nhiếp ảnh gia chụp bộ ảnh đó không và người đó đã nói gì?

Bộ ảnh của mình bị lộ ra từ hồi đầu năm 2020 và kể từ đó, mình gần như đã không hoạt động được gì. Mình cũng đã đối chất với nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh đó thì họ nói rằng vụ việc này là một "sự cố". Họ cũng chỉ xin lỗi qua loa cho xong chuyện, lúc đó mình tổn thương lắm.

Mà cũng là do mình trẻ, mình không suy nghĩ chín chắn, sai thì mình phải chịu, vậy nên cũng phải ngậm ngùi chấp nhận.

Lúc đó vì sao bạn không nhờ người thân hay quản lý can thiệp hay xử lý?

Mình không nhờ can thiệp vì khi mình phát hiện ra thì nó đã lan truyền trên mạng quá nhiều rồi. Mình có chữa cháy cũng không ăn thua nữa.

Sau scandal lúc đó, công việc của bạn có bị ảnh hưởng nhiều không?

Mình cũng có ít nhiều phần bị ảnh hưởng, phần lớn là do mình cảm thấy tự ti, xấu hổ nên đã khép kín hơn và cũng hoạt động ít hơn.

Tuy nhiên, có vẻ như sự cố quá khứ đã lặp lại. Bạn có lo sợ chuyện tình cảm tương lai sẽ bị ảnh hưởng bởi loạt scandal này?

Mình cảm thấy mặc cảm và tự ti hơn rất nhiều. Mình luôn lo sợ nhưng cũng chẳng còn biết làm cách nào. Người nào muốn hiểu thì sẽ hiểu, còn không hiểu thì mình cũng không thể cố thay đổi suy nghĩ của họ được.

Đến thời điểm hiện tại, dù đã gần 1 ngày trôi qua, nhưng 1 bộ phận đông đảo dân mạng vẫn đang không ngừng 'lùng sục, săn tìm', xin link driver 40GB ảnh nóng của loạt streamer và người nổi tiếng. Những từ khóa liên quan đến vụ việc lộ ảnh nhạy cảm cũng đang không ngừng leo top tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội: '40GB', 'link 40G ảnh nóng và video nhạy cảm của hot girl, streamer', 'Link file 40GB ảnh và video nhạy cảm của loạt hot girl, streamer bị lộ', 'bồ cũ rapper số 1 là ai?', 'file 40GB ảnh nóng và video nhạy cảm', 'K.C lộ ảnh nóng'...

1 bộ phận lớn dân mạng đang không ngừng đi khắp nơi xin link 40GB ảnh nóng.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng đang nỗ lực kêu gọi ngừng phát tán 40GB ảnh nóng, ngừng lan truyền file ảnh/clip nhạy cảm để bảo vệ các cô gái nhưng có vẻ như... chẳng mấy người chịu nghe.