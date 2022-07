Clip cô gái đi xe máy ngã nhào ra đường, mũ bảo hiểm bị cán nát: Nghe kể lại hiện trường ám ảnh

Mới đây, đoạn clip dài chưa tới 1 phút ghi lại toàn cảnh một vụ tai nạn giao thông đã được đăng tải lên mạng xã hội và khiến người xem được một phen "hoảng hồn". Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc xe máy do một cô gái điều khiển đã bất ngờ ngã văng ra đường, cùng lúc đó, hai chiếc xe máy đi đằng sau do không phanh kịp nên đã chồm lên và xảy ra va chạm với cô gái kia. Hình ảnh này đã được camera hành trình của ô tô đi phía sau quay lại.

Video: Cô gái đi xe máy bất ngờ bị ngã ra đường đầy nguy hiểm (Nguồn: Mạng xã hội)

Người đi đường kể lại hiện trường gây ám ảnh của vụ tai nạn trên

Theo một số người đi đường chứng kiến và kể lại, cô gái điều khiển xe máy sau khi xảy ra tai nạn đã bị thương và chảy rất nhiều máu, chiếc mũ bảo hiểm bị xe phía sau cán nát. May mắn là không ảnh hưởng tới tính mạng.

Cô gái đi xe máy ngã nhào ra đường, xe đằng sau không phanh kịp nên đã cán bay mũ bảo hiểm của nạn nhân

Được biết, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 4/7 trên đường Lưu Quang Đạo hướng vòng xoay Châu Văn Liêm đi sân vận động Mỹ Đình, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nguyên nhân khiến chiếc xe bất ngờ lảo đảo được cho là do áo chống nắng của cô gái này bị vướng vào tay lái và bánh xe.

Trước đó, không ít những tai nạn tương tự cũng đã xảy ra, như 1 vụ tai nạn mới đây ở Nghệ An khiến người phụ nữ đau đớn khi một cánh tay bị cuốn theo áo chống nắng và mắc kẹt vào bánh sau của chiếc xe; hay 1 người gặp tai nạn, bị kẹt tay vào bánh xe máy vì áo chống nắng cuốn vào xích xe dẫn tới gãy tay ở Đà Nẵng.

Chính vì vậy, khi đi đường, chị em không nên chọn áo, váy chống nắng quá dài và rộng vì chúng sẽ dễ bị cuốn vào bánh xe. Khi ngồi lên xe, cần vén áo gọn gàng, quan sát cẩn thận trước khi xuất phát. Khi ngồi không nên để váy, áo chống nắng trùm cả phần sau xe dễ bị mắc kẹt dẫn đến mất an toàn.