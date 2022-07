Kaito Kid tiết lộ lý do đoán trúng đề Văn đại học, bị netizen bóc trần khả năng 'phán đề như thần'

Trong sáng nay (7/7), các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 đã hoàn thành môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn. Đây cũng là môn tự luận duy nhất của kỳ thi đại học năm nay.

Đề thi chính thức môn Văn đại học, môn Văn tốt nghiệp THPT 2022

Ngay sau khi đề thi chính thức môn Văn tốt nghiệp THPT 2022 được công bố, cả mạng xã hội đã được phen xôn xao khi tìm ra một "thánh đoán đề" mới sau "nhà tiên tri vũ trụ" Đen Vâu - Kaito Kid.

Được biết, Kaito Kids vốn là một nhân vật trong một bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản, được tác giả xây dựng như một đạo chích lừng danh nổi tiếng với các vụ trộm những món trang sức, bảo vật, dây chuyền, đá quý,...

Một fanpage tại Việt Nam lấy theo tên và hình ảnh của Kaito Kid cũng vừa "vụt sáng" trong ngày hôm nay bởi khả năng đoán đề văn đại học "thần sầu" trong suốt 3 năm liên tiếp.

"Kaito Kid" đoán đúng đề văn 3 năm liên tiếp

Theo đó, năm 2020 - 2021 - 2022, đề văn tốt nghiệp THPT quốc gia lần lượt ra vào bài Đất Nước, Sóng và Chiếc Thuyền Ngoài Xa. Đáng nói, "Kaito Kid" này 3 năm liền đều đưa ra lời dự đoán đề vào buổi tối trước ngày thi và bất ngờ là đều... trúng phóc.

"Kaito Kid" đang trở thành cái tên hot nhất mạng xã hội sáng nay

Lý do "Kaito Kid" đoán trúng đề, theo như admin page này hài hước tiết lộ thì là do "đã soi nó dưới ánh trăng" - đúng phong cách và khả năng đặc biệt của "Kaito Kid hàng real". Tuy nhiên, theo cái nhìn "thực tế" của dân tình, thì việc "Kaito Kid" đoán trúng đề văn chỉ là một sự trùng hợp, hên xui, đoán bừa "chẳng may trúng".

"Kaito Kid" đang được tìm kiếm nhiều hơn cả đề văn đại học trong sáng nay trên các nền tảng mạng xã hội

Hiện, cái tên "Kaito Kid" vẫn đang được tìm kiếm và phủ sóng trên khắp các mặt trận MXH như Facebook, Twitter...