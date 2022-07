Không chủ quan và thực hiện nghiêm túc quy chế thi

Sáng 7/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố năm 2022 đi kiểm tra công tác coi thi tại các điểm thi: Trường Trung học phổ thông Quang Trung - Đống Đa (quận Đống Đa); Trường Trung học phổ thông Nhân Chính (quận Thanh Xuân).

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng kiểm tra khu vực để đồ của thí sinh

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, điểm thi Trường Trung học phổ thông Quang Trung - Đống Đa có 17 phòng thi - là 1 trong 9 điểm thi của quận Đống Đa. Báo cáo của đại diện Ban Chỉ đạo thi quận Đống Đa cho biết, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là gần 4.500 em. Ngoài các điểm thi chính thức, trên địa bàn còn bố trí 1 điểm thi dự phòng, sẵn sàng ứng phó với tình huống phát sinh. Tính đến 9h, báo cáo nhanh từ các điểm thi cho biết, có 1 thí sinh diện F0 xin xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông.

Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng trao đổi với Trưởng điểm thi

Để tổ chức kỳ thi an toàn, Ban Chỉ đạo thi của quận đã hướng dẫn các điểm thi chủ động xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với thời tiết bất thường; bảo đảm cung cấp điện ổn định phục vụ các điểm thi; hỗ trợ tối đa cho phụ huynh; có phương án dự phòng xử lý các tình huống bất ngờ và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho tất cả thí sinh.

Điểm thi Trường Trung học phổ thông Nhân Chính (quận Thanh Xuân) có 16 phòng thi với gần 400 thí sinh. Trong kỳ thi này, trên địa bàn quận Thanh Xuân có 8 điểm thi với tổng số 168 phòng thi chính thức; ngoài ra, tại mỗi điểm thi còn có tối thiểu 2 phòng thi dự phòng. Thời điểm kiểm tra, công tác tổ chức kỳ thi tại các điểm thi trên địa bàn quận Thanh Xuân diễn ra đúng tiến độ và bảo đảm an toàn.

Đồng chí Chử Xuân Dũng động viên lực lượng làm nhiệm vụ thi tại điểm thi trường THPT Quang Trung, Đống Đa

Qua thực tế kiểm tra và nắm bắt tình hình tại các điểm thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đặc biệt lưu ý các điểm thi tiếp tục quán triệt tới tất cả các thành viên về việc thực hiện nghiêm túc quy chế thi, tuyệt đối không chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Trước mỗi buổi thi, cán bộ coi thi cần nhắc nhở thí sinh về các nội dung quan trọng trong quy chế thi; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để thí sinh vi phạm quy chế thi. Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng yêu cầu Ban Chỉ đạo thi các địa phương và các điểm thi tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình tại điểm thi, xử lý tốt các tình huống nhằm giữ an toàn ở tất cả các khâu và bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho thí sinh.