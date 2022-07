Rúng động vụ cô gái 2k5 Nghệ An dẫn bạn trai 2k3 về nhà chơi bị bố sát hại đầy thương tâm

Mới đây, một vụ thảm sát đầy thương tâm đã xảy ra trong một gia đình tại Nghệ An khiến dư luận chấn động.

Cụ thể, sáng 5/7, UBND xã Bài Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Bố sát hại con gái và bạn trai của con (Ảnh minh họa)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút tối 4/7, chị L.T.N (sinh năm 2005, 17 tuổi, ngụ xã Bài Sơn) dẫn bạn trai là anh H.Q.A (sinh năm 2003, 19 tuổi, ngụ huyện Nam Đàn, Nghệ An) về nhà chơi.

Do có mâu thuẫn từ trước, ông L.Đ.N (42 tuổi, bố ruột chị N.) đã dùng vật nhọn đánh con gái và anh A. khiến cả hai bị thương nặng. Gây án xong, ông N. uống thuốc sâu để tự tử.

"Sau khi đâm con gái và bạn trai của con, người này về uống thuốc sâu tự tử nhưng không chết", ông Đào Danh Hà - Chủ tịch UBND xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết thêm.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân quanh đó đã vội đưa các nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương để cấp cứu. Tuy nhiên, chị N. và anh A. đã tử vong do vết thương quá nặng. Ông N. đang được chữa trị tích cực tại bệnh viện.

Vụ án mạng rúng động tại Nghệ An (Ảnh minh họa)

Theo một lãnh đạo Công an huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng trên.

Được biết, anh A. và chị N. nảy sinh tình cảm yêu đương với nhau trong thời gian gần đây. Hiện vụ việc bố sát hại con gái và bạn trai của con rồi tự tử vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.