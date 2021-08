Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Chi Bảo đã đăng tải 1 bức ảnh cũ được chụp thời còn niên thiếu, nghẹn ngào 'thả dòng hồi ức' kể lại vài câu chuyện xưa đáng nhớ, còn đặc biệt nhấn mạnh 'những chuyện này chưa từng kể ai, báo nào trong suốt 25 năm làm nghề'.

Bức ảnh cũ được Chi Bảo chia sẻ trên trang cá nhân.

Chi Bảo nhớ lại: 'Ảnh này được chụp năm lớp 7,8 gì đó tại thảo cầm viên Sài Gòn. Ngày đó, được từ quê Bà Rịa lên Sài Gòn chơi là cả một vấn đề nan giải. Mà có đi chơi gì đâu, chính thức là đi lánh nạn tại nhà Bác Hai. Mỗi lần Ba bị bệnh gần 1 hay 2 tháng là Má gửi 3 anh em đi xa để tránh Ba, dù Ba là người rất hiền từ, nhưng khi trở bệnh, Ba thường làm cho mấy con mặt xanh như tàu lá chuối.

Vì là anh cả, nên ít hơn tuổi này, chừng lớp 4,5 là tôi đã rành tất cả việc trong nhà: đi chợ nấu ăn, giặt đồ, lau nhà, chẽ cũi, trông em, xách nước.. Bởi vậy, đời tôi sau này không ngại lông bông và được ăn rất ngon, vì những món nào tôi khoái ăn, tôi đều nấu được.

Thật ra, tôi thuộc dạng người dễ nuôi, chỉ cần tô canh chua và ít cá/thịt kho là tôi mãn nguyện rồi, ăn cả mấy chục năm như thế vẫn không ngán.

Phần nhiều, ai sinh ra vào giai đoạn này cũng vất vả, ngồi nhớ lại tôi cũng làm đủ thứ "nghề": tới mùa đậu xanh, thì Má mua về tôi lấy vỏ chai lăn từ nguyên hạt thành 1/2 hạt rồi bán lại, mùa đậu phộng thì lấy vỏ để bán ruột, mùa me chín thì đập me lấy hột, rồi cùng Má ra chợ bán trái cây, bán chuối ép.. cứ cuối tuần người Sài Gòn đi chơi Vũng Tàu về ghé chợ là dịp chợ lại xôn xao, khi nào Má không khoẻ thì tôi ra trông hàng, nhưng có dẻo miệng được đâu, ai mua thì mua, không thì thôi, tôi cứ canh me trái xoài, trái mận nào bị dập không bán được thì xử lý nó. Bởi vậy, đời tôi được ăn toàn trái cây ngon từ nhỏ.

Có những khi nhà túng thiếu, có người bạn của Má rủ quấn thuốc lá, thế là tôi được Má cử đi học, quấn từ A-Z từ cách pha/trộn thuốc đến chọn loại giấy quấn, bàn quấn, đầu lọc, đóng gói, vô hộp... tôi đều làm tuốt, quấn toàn là 555, Jet, ...may mà không hút. Bởi vậy, đời tôi không nghiện thuốc lá, vì có xa lạ gì đâu.

Nhớ có lần, tôi rủ mấy đứa bạn về nhà, bắt chước Ông già mang chai rượu đế và miếng khô làm mồi, mới xoay tua có 1 vòng, Má bắt gặp được, chẳng la tiếng nào mà chỉ khóc, Má sợ tôi sau này giống Ba nghiện rượu. Thấy Má khóc, lần đó tôi tởn tới già, bỏ rượu từ đó, nên vì thế đời chẳng thèm rượu bao giờ, có thì uống.

Hôm nay, xem lại tấm ảnh này, nhớ vài chuyện xưa kể bạn nghe chơi, lúc khác kể tiếp nhé (những chuyện này chưa từng kể ai, báo nào trong suốt 25 năm làm nghề)'.

Những dòng tâm sự của Chi Bảo khiến nhiều người không khỏi xúc động, thấm thía 'cái nghèo đẹp' của thuở xưa. Nam diễn viên cũng xúc động chia sẻ thêm về mẹ: 'Má là người phụ nữ vĩ đại của tụi con. Một mình nuôi 3 đứa con ăn học đàng hoàng và chăm cả Ba suốt một đời đến khi Ba mất'.