Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện 1 đoạn video ghi lại cảnh 1 người đàn ông đang đánh, đạp liên tiếp vào người 1 nam thanh niên, không dừng lại ở đó, sau khi đánh 'đã đời', người này còn tiếp tục dìm người kia xuống sông khiến nạn nhân tử vong.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo 1 số nguồn tin, vụ việc trên xảy ra tại Ebisubashi, Shinsaibashisuji 2, Chou-ku, Osaka, Nhật Bản. Nạn nhân là 1 nam thanh niên ngoại quốc mới 20 tuổi, khi được lực lượng chức năng địa phương vớt lên, người thanh niên xấu số này đã ở trong tình trạng tim phổi ngừng đập.

Ngoài ra, theo lời kể của một nhân chứng, vụ án mạng kinh hoàng này xảy ra sau khi 1 nhóm người Nhật và người nước ngoài đụng độ tranh cãi, xô xát. Nạn nhân người nước ngoài sau đó đã bị hung thủ có quốc tịch Nhật Bản đánh, đẩy và dìm xuống sông, thậm chí còn hung bạo ném chai vào người.

'Lạnh người' hơn, là vụ hành hung đến chết người này xảy ra trước sự chứng kiến của khá nhiều người xung quanh, thậm chí có người còn thản nhiên cầm điện thoại quay lại, bàng quan chứng kiến giây phút nạn nhân bỏ mạng.

Đáng nói, theo 1 số lời bàn tán đang được lan truyền, nhiều người đưa thông tin rằng cả nạn nhân lẫn kẻ vô cảm đứng quay video đều là người Việt. Điều này đang khiến cộng đồng mạng 'bùng nổ', 'phẫn nộ' hơn bao giờ hết.

Hiện, vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ, cũng chưa có bất kì thông tin nào chứng thực việc liệu nạn nhân và người quay clip có phải người Việt hay không.