Clip nữ sinh 2k7 lột áo đánh hội đồng bạn dã man bị phát tán, dân mạng 'rùng mình' nhớ tới Mạnh Con

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại cảnh nhóm nữ sinh đang đánh hội đồng dã man 1 nữ sinh khác. Trong đoạn video dài gần 1 phút, khoảng 5 - 6 nữ sinh hùa nhau vây quanh 1 bạn nữ yếu thế, dồn bạn này vào 1 góc đường khá vắng vẻ, sau đó hung hăng xông vào đánh, đạp vào người, mặt, bụng của nạn nhân.

Không chỉ 'tay không chiến đấu', nhóm nữ sinh còn lăm lăm cầm mũ bảo hiểm trên tay, phang tới tấp vào đầu bạn nữ không chút ngập ngừng. Thậm chí, đánh 'đã đời' rồi, nhóm này còn tiếp tục lột áo, nhục mạ nạn nhân bằng những lời lẽ thô tục, khó nghe.

Theo 1 số nguồn tin, vụ việc này vừa xảy ra tại Bắc Giang, và nhóm nữ sinh đánh bạn mới chỉ... 14 tuổi, sinh năm 2007. Đáng nói, trong lúc nhóm 'nữ quái 2k7' này đang 'hùng hổ' đánh hội đồng, bạn nữ bị đánh 1 thân 1 mình không sức chống cự, chỉ đành bất lực ngồi ôm mặt khóc thì nhiều nữ sinh khác cũng có mặt tại hiện trường vụ hành hung lại chỉ thản nhiên đứng ngoài chỉ trỏ, bình phẩm với giọng điệu phấn khích, mỉa mai: 'Ôi, không ngờ mình lại khốn nạn như thế. Chỉ thấy kiểu này trên Facebook, chưa thấy ngoài đời thế này'.

Hiện tại, dù chưa rõ thực hư vụ việc, nhưng đoạn clip nữ sinh 2k7 đánh hội đồng bạn dã man ngay sau khi bị phát tán đã nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đông đảo dân mạng đều bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời không khỏi giật mình bàng hoàng khi nghe đến độ tuổi còn quá nhỏ của nhóm 'nữ quái'. Nhiều người cũng nhớ tới vụ việc Mạnh Con Phú Thọ 2k5 đánh bạn gãy tay từng gây 'chấn động' khoảng nửa tháng trước.

Thời điểm đó, những thông tin liên quan đến vụ hành hung bạn học của Mạnh Con Phú Thọ (sinh năm 2005) cũng nhận được sự quan tâm cực lớn từ dư luận, loạt từ khóa liên quan như 'Clip cậu bé 2k5 cầm gậy đánh bạn', 'Mạnh Con đánh người', 'Mạnh Con', 'Mạnh Con Việt Trì đánh người', 'Giang hồ Mạnh Con Phú Thọ', 'Mạnh Con Phú Thọ', 'học sinh 2k5 đánh bạn gãy tay',... đã liên tục lọt top tìm kiếm suốt nhiều ngày liền.