Tối muộn ngày 17/8, mạng xã hội dậy sóng trước thông tin hàng loạt tài khoản Facebook đồng loạt bị khóa kèm thông báo lý do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, thậm chí có nguy cơ sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Dù chưa có thông tin chính xác, nhưng nhiều người cho rằng, nguyên nhân dẫn đến hành động 'quét' Facebook lần này có khả năng lớn liên quan đến việc những tài khoản này có hành vi phát tán, chia sẻ, tương tác link, clip đồi trụy của trẻ vị thành niên trên nền tảng cũng như qua dịch vụ Messenger.

Được biết, Facebook có quy định cấm lan truyền những hình ảnh khỏa thân, đồi trụy, tình dục, đặc biệt là những việc liên quan tới lứa tuổi vị thành niên để bảo vệ trẻ nhỏ. Có lẽ chính vì vậy, mà lần này mạng xã hội lớn nhất thế giới đã thực hiện quét nội dung vi phạm 1 cách mạnh tay sau khi đoạn clip 'tập tành làm chuyện người lớn' của bé gái sinh năm 2009 và bé trai 2012 bị phát tán khắp các trang mạng xã hội.

Bên cạnh những lời 'kêu than' vì 'bay nick' thì hành động 'thanh lọc' tài khoản Facebook đêm qua cũng đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo dân tình. Thời gian gần đây, liên tục nổ ra các vụ lộ clip nóng, thậm chí nhiều khi chỉ là những lời bịa đặt rồi gán tên người nổi tiếng để 'câu tương tác' nhưng vẫn luôn nhận được sự quan tâm 'cực khủng', đồng thời dẫn tới 'làn sóng' xin link bất chấp thực hư cùng lời khuyên can bảo vệ nạn nhân. Sau sự việc lần này, nhiều người bày tỏ hi vọng, trông đợi vào 1 môi trường mạng xã hội 'trong sạch' hơn, 'trào lưu' xin link cũng sẽ được chấm dứt triệt để.