Hồng Đăng buồn bã tâm sự khi bị chỉ trích vì nhận tiền hỗ trợ mùa dịch

Mới đây, danh sách 99 nghệ sĩ đầu tiên được nhận trợ cấp từ gói hỗ trợ các viên chức hoạt động nghệ thuật bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 đã chính thức công bố. Theo đó, mỗi người trong danh sách này sẽ được hỗ trợ 3.710.000 đồng.

Tuy nhiên, danh sách này ngay sau khi được đăng tải đã gây ra tranh cãi trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng việc một số nghệ sĩ nổi tiếng có thu nhập ổn định như Thanh Hương, Hồng Đăng… góp mặt trong danh sách nhận tiền hỗ trợ mùa dịch là không hợp lý và thiếu công bằng.

Việc 1 số nghệ sĩ tên tuổi có mặt trong danh sách nhận trợ cấp khiến nhiều người bức xúc.

Trước những lời 'bàn ra tán vào' của cộng đồng mạng, trên trang cá nhân, Hồng Đăng đã đăng tải bức tâm thư dài, bày tỏ suy nghĩ của bản thân về việc có tên trong danh sách nhận trợ cấp.

Nam diễn viên Hướng Dương Ngược Nắng tâm sự: 'Từ sáng đến giờ, Đăng nhận được nhiều tin nhắn, điện thoại, trong đó một số ý kiến khá gay gắt khi biết Đăng và nhiều nghệ sỹ được nhận tiền hỗ trợ. Vì vậy, Đăng xin chia sẻ đôi điều và mong khán giả đọc bài báo phía dưới để hiểu hơn sự việc.

Chúng ta đều biết, đại dịch covid đã gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống của rất nhiều người. Cả nước mình đều đang đồng lòng chung tay chống dịch, đặc biệt là những người ở tuyến đầu phải rất vất vả, cố gắng mọi cách để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Trong lúc này, mỗi người chúng ta đều chỉ mong muốn giữ được sức khỏe, mọi gia đình được bình an và đại dịch sớm qua để cuộc sống trở lại bình thường. Thực hiện biện pháp 5K và tiêm vaccine là cách mà mỗi người sẽ tự bảo vệ mình và giữ cho cả cộng đồng được an toàn. Trong thời điểm này, chúng ta càng trân trọng những tình cảm yêu thương, sự chia sẻ mà mọi người dành cho nhau. Các hình thức hỗ trợ, giúp đỡ..dù bằng cách này hay cách khác đều thực sự đáng quý, là ước muốn cho những ai đang khó khăn bớt đi sự vất vả. Trong lúc khó khăn của dịch bệnh, một điều vô cùng quan trọng là chúng ta hãy giữ sự lạc quan, dành cho nhau sự yêu thương và luôn đặt niềm tin vào Ngày mai bình yên, giống như tên một bộ phim mà các đồng nghiệp của Đăng đang thực hiện. Mỗi người sẽ tùy theo hoàn cảnh, khả năng của mình để lựa chọn những hành động ý nghĩa, cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực. Nếu như cuộc sống có những gì chưa đúng, chưa hoàn thiện, hãy nghỉ đó chỉ là điều không may xảy ra và bản thân mình tự điều chỉnh, khắc phục cho mọi thứ tốt hơn. Cuộc sống sẽ luôn tốt đẹp hơn khi mỗi chúng ta thay đổi và góp sức hành động, đơn giản nhất là bằng một suy nghĩ tích cực dành cho nhau.

Đăng xin chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, sống vui vẻ mỗi ngày và cùng chung tay góp phần đẩy lùi dịch bệnh'.

Hồng Đăng cũng thông tin tới báo Dân trí: 'Khi đọc thông tin trên báo, nhận những bình luận trên mạng xã hội, tôi thực sự giật mình. Danh sách nghệ sĩ được Nhà hát đưa lên, tôi không được biết. Có lẽ các nghệ sĩ, cán bộ viên chức thuộc hạng IV thì Nhà hát Kịch Hà Nội làm danh sách đưa lên theo quy định. Đó cũng là sự động viên, quan tâm dành cho các nghệ sĩ thu nhập thấp, gặp khó khăn vì dịch bệnh.

Tôi nghĩ mình không thuộc diện thu nhập thấp. Khi biết thông tin mình được nhận mức hỗ trợ đó, rồi có ý kiến này khác, tôi cũng ngại quá! Nếu được hỏi trước, kê khai danh sách thì tôi cũng không đăng ký đâu, để nhường cho người khác'.

Nam diễn viên khẳng định: 'Tôi xin gửi lại số tiền mình được hỗ trợ này cho Nhà hát, phía Nhà hát sẽ cân đối để chia sẻ tới các viên chức hậu đài, nhân viên kỹ thuật… có hoàn cảnh khó khăn hơn'.