Jack chính thức thừa nhận có con, kể chuyện tình với Thiên An, xin lỗi và quyết 'tu thân'

Sau nhiều ngày vướng nghi vấn lăng nhăng, cặp kè và chung sống cùng lúc nhiều cô gái, khiến nữ chính MV Sóng Gió - Thiên An mang bầu nhưng rồi lại chối bỏ trách nhiệm, mới đây, Jack đã chính thức lên tiếng làm rõ mọi chuyện.

Bài đăng trên trang cá nhân của Jack.

Nguyên văn bài đăng của Jack:

Mình là Jack đây!

Các bạn lo lắng lắm rồi đúng không? Bản thân Jack lúc này không có gì khác hơn ngoài hai từ XIN LỖI.

Xin lỗi tất cả mọi người trong những ngày qua, vì những thông tin không hay liên quan đến cá nhân Jack đã làm ảnh hưởng đến tâm trí, sức khỏe của mọi người trong khi cả nước đang gồng mình chống dịch.

Xin lỗi những ai liên quan đến câu chuyện đời tư của Jack, quý khách hàng, đối tác, công ty và fandom của mình đã bị ảnh hưởng liên đới trong vấn đề này. Đây là việc cá nhân Jack, nên rất mong cuộc sống, quyền riêng tư của những người không liên quan sẽ không bị ảnh hưởng.

Jack cũng muốn chia sẻ thêm một số chuyện, đúng sai cũng rất mong manh nhưng dù sao nói ở đây là cần thiết cho mọi người và cho chính Jack.

Jack và Thiên An có biết nhau khi cùng hoạt động và làm việc vào năm 2019. Đến khi Jack tách ra hoạt động riêng thì có gặp lại, từ sự đồng cảm ban đầu, cả hai có phát sinh quan hệ tình cảm tự nguyện. Nhưng chuyện tình cảm thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tận tường, mọi thứ đã không diễn tiến như mong đợi của cả Thiên An và Jack. Thời gian này Jack không còn trong một mối quan hệ tình cảm nào. Mong các bạn loại trừ những câu chuyện gán ghép với những người không liên quan, họ phải chịu gièm pha trên mạng xã hội.

Những ngày qua, Jack không thờ ơ với những lo lắng của khán giả yêu mến Jack đang gặp phải, nhưng ở những lúc căng thẳng như thế này Jack cần giữ một tinh thần sáng suốt để cùng gia đình liên hệ, tìm hiểu và giải quyết các khúc mắc và là nguồn cơn của sự việc hôm nay. Và khi mọi thứ đã rõ ràng hơn, Jack hiểu mình cần phải làm gì để thực hiện đúng trách nhiệm của bản thân mình với những việc đã xảy ra.

Trong thời gian qua, Jack cùng gia đình đã rất cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc mang thai cho đến bây giờ, như thế nào chắc An rõ nhất. Dù đã chia tay, Jack vẫn mong muốn có cơ hội tiếp tục được thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm làm cha trọn vẹn hơn trong khả năng của mình đến khi con trưởng thành.

Tuổi trẻ đã gặp quá nhiều thách thức và cũng như cơ hội khi được mọi người ủng hộ, nhưng Jack thật sự chưa đủ bản lĩnh vượt qua. Hôm nay Jack muốn thẳng thắn đối mặt với những sai lầm và đón nhận bài học cho mình.

Jack đặt mục tiêu tu thân trước khi có bất kỳ dự định âm nhạc nào. Sau sự việc lần này, khán giả có thể có người sẽ quay đi, có người ở lại, nhưng dù đi hay ở Jack đều trân trọng quyết định của mọi người. Nếu một ngày nào đó, khi Jack hát mà dưới sân khấu chỉ còn duy nhất một khán giả, Jack vẫn hát, hát cho niềm tin của người ấy. Và nếu một ngày dưới sân khấu không còn ai, Jack vẫn sẽ hát, hát cho niềm đam mê của chính Jack. Bài học nhận được hôm nay, Jack xin hứa sẽ đáp lại khán giả bằng đam mê âm nhạc và sự cống hiến.

Cuối cùng, XIN LỖI VÌ TẤT CẢ

Trân trọng,

Jack 10/08/2021