Tối 2/8, cả mạng xã hội 'chấn động' khi chứng kiến 1 đoạn clip ghi lại cảnh hành hung tàn bạo đầy ám ảnh giữa 2 người đàn ông. Trong video bị phát tán, 1 nam thanh niên trẻ tuổi bị 1 người đàn ông liên tục đánh, đạp rồi dìm xuống sông dẫn tới tử vong.

Theo thông tin được đăng tải, vụ việc xảy ra tại khu trung tâm thương mại Namba, Osaka, Nhật Bản. Nạn nhân là công dân Việt Nam - là du học sinh đã học xong tiếng Nhật tại Trường tiếng Nhật thuộc Học viện Quốc tế Ashiya, hiện đang xin visa tạm trú từng tháng một.

Đáng nói, điều khiến dân tình phẫn nộ hơn cả là vụ án mạng này xảy ra tại nơi đông người, thế nhưng thay vì đứng ra khuyên can hay giúp đỡ, nhiều người lại thản nhiên lấy điện thoại ra quay, cười đùa bàn tán.

Liên quan đến vụ việc, nhiều sao Việt cũng không kìm nổi cảm xúc, phẫn nộ công khai lên tiếng chỉ trích sự 'im lặng' độc ác của kẻ quay video vụ án mạng.

Trên trang cá nhân, diễn viên Lưu Đê Ly xót xa: 'Bao nhiêu người chứng kiến tận mắt một vụ giết người nhưng tuyệt nhiên không một ai cứu giúp. Càng ngày con người thật quá vô cảm.

Xin chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình em, yên nghỉ nhé chàng trai trẻ'.

Nữ diễn viên phim Mùa Hoa Tìm Lại cũng thổn thức 'Thật sự độc ác và tàn nhẫn'.

Dù đã 1 ngày trôi qua, nhưng vụ việc thương tâm của nam thanh niên người Việt vẫn thu hút sự quan tâm cực lớn từ dư luận.

Cách đây ít phút, dân mạng cũng lần nữa xôn xao truyền tay nhau đoạn video được cho là 1 kênh truyền hình Nhật Bản đưa tin về vụ án mạng của nam thanh niên người Việt. Đáng chú ý, trước khi xảy ra va chạm, nạn nhân cùng hung thủ và 2 người bạn nữa vẫn say sưa nhậu nhẹt, trò chuyện vui vẻ, dấy lên lời đồn đoán có thể nạn nhân và hung thủ là đồng nghiệp của nhau.