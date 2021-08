Tối qua (2/8), trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn video ngắn ghi lại cảnh xô xát, hành hung khiến 1 người thiệt mạng ở khu trung tâm thương mại Namba của Osaka. Cụ thể, 1 người đàn ông không ngừng đánh, đạp, dìm 1 nam thanh niên xuống sông khiến người này tử vong.

Đáng nói, căn cứ vào tiếng người xuất hiện trong clip dài hơn 1 phút bị phát tán, có thể thấy người quay clip là người Việt và có mặt tại hiện trường, nhưng thay vì khuyên can hay 'đưa tay' cứu giúp nạn nhân, người này lại thản nhiên đứng quay cùng những lời bình phẩm vô cảm khiến cộng đồng mạng 'cực độ phẫn nộ'.

Ngay sau khi vụ án mạng kinh hoàng được đăng tải rộng rãi, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản đã nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng địa phương để tìm hiểu, xác minh thông tin cũng như danh tính nạn nhân. Theo thông tin ban đầu thu thập được thì nam thanh niên tử vong là công dân Việt Nam - là du học sinh đã học xong tiếng Nhật tại Trường tiếng Nhật thuộc Học viện Quốc tế Ashiya, hiện đang xin visa tạm trú từng tháng một.

Mới đây, 1 số trang thông tin điện tử tại Việt Nam đã đưa tin thêm, chùa Hòa Lạc Kobe - 1 ngôi chùa Việt Nam tại Nhật Bản sẽ đứng ra lo liệu hậu sự cho nam thanh niên xấu số. Sư thầy Thích Đức Trí cho biết, nhà chùa sẽ phối hợp với gia đình, bạn bè, cộng đồng, tổ chức lễ tang, và đưa hài cốt của em về cho gia đình trong thời gian sớm nhất. Các vấn đề liên quan đến pháp lý, công luận sẽ được bàn bạc cùng cơ quan đại diện chính quyền Việt Nam tại Nhật Bản để đưa ra hướng giải quyết.