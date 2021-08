Phụ nữ và trang phục: Đâu là 'giới hạn' của 1 bộ đồ gợi cảm? Nên 'hở' đến mức nào để không phản cảm?

Xã hội hiện đại đã có cái nhìn thoáng hơn trong trang phục của phụ nữ, đẹp gợi cảm, sành điệu và tinh tế trong mắt mọi người là điều phụ nữ hướng tới. Nhưng khi trang phục gợi cảm đi quá giới hạn không phù hợp với thuần phòng mỹ tục, đi ngược lại với quy chuẩn văn hóa nơi bạn sinh sống, đó là sự lố lăng phản cảm.

Nhiều mỹ nhân Việt như Minh Hằng, Angela Phương Trinh từng bị chỉ trích nặng nề, thậm chí bị xử phạt vì diện lên sân khấu những bộ đồ quá bó sát, lạm dụng chất liệu xuyên thấu gây phản cảm cho khán giả.

Trang phục đẹp lịch sự là ứng xử văn minh ở nơi công cộng

Trang phục không chỉ là thứ làm đẹp cho cơ thể, trang phục còn có nhiệm vụ che chắn bảo vệ cơ thể, trang phục đẹp và lịch sự là cách ứng xử văn minh ở nơi công cộng của chủ nhân.

Ngoài nhiệm vụ che chở cơ thể thì trang phục còn là một trong những điểm gây ấn tượng ban đầu khi bạn xuất hiện. Trang phục còn nói lên tính cách của chủ nhân mang trang phục ấy là người như thế nào?

Việc lựa chọn trang phục sao cho phù hợp với không gian, hoàn cảnh và thời tiết không chỉ là thẩm mĩ mà còn là kiến thức phông văn hóa của người mặc. Khi bạn chọn cho mình một bộ trang phục đẹp lịch sự không những bạn tự tin trong giao tiếp và còn giúp bạn hài hòa với mọi đối tượng, khung cảnh không gian nơi bạn xuất hiện. Ngoài ra, trang phục còn có một ý nghĩa rất quan trọng, qua trang phục người ta có thể nhận biết được gu thẩm mĩ nghề nghiệp, tính cách và lối sống của người mang trang phục đó.

Bộ đồ gợi cảm mà không kém phần trẻ trung của Thùy Anh.

Trang phục phản ánh văn hóa của chủ nhân nhưng không phải là tất cả. Tuy nhiên, cần có cái nhìn đúng đắn, rõ ràng hơn về trang phục và văn hoá để lựa chọn trang phục phù hợp, tinh tế cho bản thân khi xuất hiện ở nơi công cộng.

Bạn mặc gì đến đâu, để bạn không lạc lõng, không phản cảm với không gian nơi bạn đến. Điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nền tảng giáo dục, kiến thức xã hội kiến thức về nơi bạn đến và văn hóa Quốc gia nơi bạn sinh sống.

Gợi cảm và sành điệu phải phù hợp với thuần phong mỹ tục và quy chuẩn xã hội.

Gợi cảm và phản cảm là ranh giới mong manh, thân trên váy, áo của chị em hở 1/4 núi đôi nhìn khá gợi cảm, nhưng hở đến độ nhũ hoa như chực nhảy ra ngoài áo chíp thì không còn là gợi cảm nữa?

Bộ đồ từng gây nhiều tranh cãi của Thủy Tiên.

Ngược lại, cũng theo phong cách sexy nhưng Bích Phương lại nhận được nhiều lời khen vì bộ trang phục diễn 'hở có chừng mực'.

Váy ngắn để khoe đôi chân dài thẳng thắp sẽ rất đẹp nhưng ngắn đến độ lộ rõ màu quần chíp hay trang phục xuyên thấu đâu còn là gợi cảm nữa mà là phản cảm.

Váy ngắn đang được sao nữ lẫn đông đảo giới trẻ yêu thích.

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía bạn vì sự kém duyên và phản cảm, khiến người xung quanh cảm thấy thiếu được tôn trọng, gây tò mò cho trẻ, nếu là môi trường có trẻ em tham gia.

Sự phản cảm còn là nguồn cơn để những từ ngữ thô tục thiếu văn hóa được phát ra ở nơi công cộng, hơn những thế sự khoe da thịt của bạn đã góp phần làm tăng hooc môn ham muốn quan hệ tình dục của những kẻ biến thái.

Trang phục kệch cỡm, lố lăng không phù hợp ở nơi công cộng là nguyên nhân khiến kẻ biến thái quấy rối tình dục ở nơi công cộng, tệ hại hơn là tấn công tình dục chủ nhân của bộ trang phục hở hang phản cảm nếu ở nơi vắng vẻ.

Xã hội hiện đại đã có cái nhìn thoáng hơn về trang phục của phụ nữ, mặc đẹp và trở nên sành điệu tinh tế trong mắt mọi người là điều mà ai cũng hướng tới. Nhưng đẹp gợi cảm và sành điệu phải luôn đi kèm với thuần phong mỹ tục, văn hóa Quốc gia.

Trang phục đẹp không phản cảm, lố lăng sẽ giúp bạn tạo ấn tượng tốt với mọi người, hãy học hỏi không chỉ khả năng về thời trang mà hãy trau dồi cả nhân cách, để trở thành người đẹp cả ngoại hình và tâm hồn.

Tự do trang phục là quyền của tôi, quyền của bạn chẳng ai có quyền can thiệp hay chỉ trích, nhưng nếu trang phục của tôi và của bạn vừa đủ gợi cảm và lịch sự phù hợp với nơi bạn tới, sẽ tránh được những rắc rối không đáng có. Hạn chế rủi ro khi di chuyển và chắc chắn là bình an hơn khi mặc quá hở hang ra đường.

Chúng ta là người Việt đang sinh sống tại Việt Nam, nên chăng hãy chọn cho mình trang phục vừa đủ gợi cảm, lịch sự để bảo vệ bản thân, chuẩn mực với quy định của xã hội.

Nếu khoe da thịt là sở thích của bạn thì tôi không bàn luận, tôi chỉ đưa ra thực trạng.

Thiết nghĩ nên chăng có những khung phạt thật nặng cho những hành vi biến thái và trang phục hở hang phản cảm không phù hợp với bối cảnh và văn hóa người Việt. Có như vậy mới giảm thiểu những hình ảnh mặc phản cảm ở nơi công cộng và quấy rối tình dục ở nơi công cộng.



Bài đọc được viết bởi độc giả Hoa Cỏ May. Xin cám ơn cô đã gửi bài viết cho Tuổi Trẻ Xã Hội.