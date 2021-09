Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại cảnh 1 đôi nam thanh nữ tú thản nhiên làm chuyện 18+ ngay giữa chốn đông người. Theo hình ảnh trong đoạn clip, nơi xảy ra sự việc được cho là công viên, có khá nhiều người đang ngồi nghỉ ngơi, thư thả đi lại. Thế nhưng, mặc ánh nhìn của những người xung quanh, đôi nam nữ trẻ vẫn vô tư thực hiện hành động nhạy cảm khiến người khác 'đỏ mặt'.

Clip nam nữ 'mây mưa' giữa nơi công cộng được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Chỉ trong 1 thời gian ngắn sau khi được đăng tải lên mạng, đoạn clip nam nữ 'mây mưa' giữa chốn đông người đã nhanh chóng thu về hơn 6 triệu lượt xem cùng hàng trăm ngàn bình luận, đồng thời cũng làm dấy lên 1 làn sóng 'xin link' đáng phê phán. Một loạt từ khóa liên quan đến vụ việc như 'link clip nhạy cảm nơi công cộng', 'clip cặp đôi làm chuyện ấy nơi công cộng', 'clip nóng nơi công cộng', 'xin link clip nam nữ mây mưa nơi công cộng'... cũng lọt top tìm kiếm trên cả google và facebook.

Theo 1 số nguồn tin, clip nóng của đôi nam nữ trên thực chất xảy ra ở nước ngoài chứ không phải Việt Nam. Đáng nói, dù chưa rõ thực hư, nhưng 1 bộ phận dân mạng vẫn 'hùng hổ' đi 'xin link' bất chấp lời cảnh báo không nên truy cập các link nhạy cảm để tránh nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân hoặc bị khóa tài khoản.

Bên cạnh đó, đoạn clip nam nữ 'mây mưa' giữa chốn công cộng cũng khiến đông đảo dân mạng vô cùng phẫn nộ, chỉ trích hành vi 'hoang đường, kém văn minh' của đôi nam thanh nữ tú, cũng không khỏi lo lắng trước lối sống, cách suy nghĩ có phần 'quá buông thả' của 1 bộ phận giới trẻ hiện nay. Không chỉ vậy, nhiều người còn bức xúc chỉ trích luôn cả người quay cũng như người phát tán clip này, cho rằng hành động này chính là 'tiếp tay' cho việc lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy.