Dân mạng soi ra điểm 'bất hợp lý' trong 1000 trang sao kê của Trấn Thành

Sau 1 thời gian 'im hơi lặng tiếng', mặc cho 1 bộ phận dân mạng không ngừng công kích ác ý, mỉa mai 'ăn chặn' tiền từ thiện, mới đây trên trang cá nhân, Trấn Thành đã bất ngờ công khai 1 lèo 1000 trang sao kê ngân hàng chi tiết, lời ít ý nhiều 'báo cáo': 'Bảng sao kê này dài hơn 1000 trang. Trấn Thành xin chia thành hơn 10 post để đăng. Đây là trang 1-100'.

Bài đăng của Trấn Thành ngay sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng nhanh chóng 'dậy sóng'. Nhiều người 'vội quay xe' ủng hộ nam MC, dành nhiều lời khen ngợi cho hành động dứt khoát của Trấn Thành. Thế nhưng bên cạnh đó, 1 bộ phận dân tình lại bày tỏ sự hoài nghi, chỉ ra những điểm 'nghi vấn' trong 1000 trang sao kê của nam nghệ sĩ.

1 số người cho rằng bản sao kê Trấn Thành up lên 'mờ ảo khó rà soát'.

Cũng có người lên án Trấn Thành xóa bài đăng rồi lại up đi up lại, nhưng 1 số khác phản bác lại bài viết lúc xem được lúc không có thể là do mạng bị quá tải.

Hiện, động thái của Trấn Thành đang thu hút sự chú ý cực lớn từ phía dư luận, gây ra nhiều ý kiến trái chiều.