Met Gala 2021: 'Muôn hoa khoe sắc' vẫn bị chê thậm tệ, Rosé 'đọ sắc' cùng đàn chị CL

Sau 1 năm bị hủy bỏ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cuối cùng hôm nay, 'đại tiệc thời trang' lớn nhất hành tinh Met Gala đã quay trở lại, quy tụ dàn sao hạng A đình đám tại Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở New York, Mỹ trong sự chờ mong háo hức của đông đảo người hâm mộ toàn cầu.

Naomi Osaka xuất hiện tại Met Gala năm nay.

Lili Reinhart diện váy hoa xinh xắn.

Thế nhưng, trái với sự kì vọng lớn của dân tình, Met Gala 2021 lại khiến 1 bộ phận dân tình 'hơi thất vọng', thậm chí có người còn ví thảm đỏ năm nay như 'nồi cháo heo trong truyền thuyết' vì 'mạnh ai nấy diện, đồ ai nấy đẹp', không hề liên quan tới chủ đề American Independence (tạm dịch: Nước Mỹ Độc Lập) như đã được thông báo.

Kristen Stewart

Là nữ idol Kpop đầu tiên được chính Met Gala xác nhận tham dự, Rosé (Black Pink) xuất hiện trong sự chờ đợi của người hâm mộ. Cô nàng diện nguyên set Saint Laurent khoe body mảnh mai cùng lối make up ấn tượng. Xinh đẹp là vậy, bộ đồ của Rosé vẫn bị chê là 'khá nhạt, quá an toàn', có người còn đặt thành viên Black Pink lên 'bàn cân' so sánh với đàn chị CL.

Rosé (Black Pink) được nhận xét xinh nhưng 'hơi nhạt'.

CL (cựu thành viên 2NE1) 'đánh úp' xuất hiện tại Met Gala, so với Rosé, bộ đồ của CL nhận được nhiều lời khen hơn.

Gigi Hadid cực thần thái.

Cặp đôi Shawn Mendes và Camila Cabello cùng bộ trang phục 'mệnh ai nấy mặc'.

Kendall Jenner khoe vóc dáng nữ thần trong bộ váy xuyên thấu của nhà mốt Givenchy.

Vợ chồng Justin Bieber và Hailey Bieber

Kim Kardashian gây ấn tượng mạnh với phong cách 'nữ hoàng bóng đêm'.

Normani

Karlie Kloss nhuộm đỏ Met Gala



Rihanna và Asap Rocky

Trước đó, Met Gala 2021 cũng từng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi xác nhận việc mời các TikToker và YouTuber tham gia thảm đỏ năm nay. Nhiều người cho rằng chuyện này sẽ làm giảm đẳng cấp cũng như giá trị của sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh, tuy nhiên, cũng có 1 bộ phận dân tình ủng hộ quyết định của BTC, tin rằng các ngôi sao trẻ tuổi này sẽ thổi làn gió mới vào sự kiện lâu năm này.