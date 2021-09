Trailer phim Hương vị tình thân phần 2 tập 42 (Nguồn: VTV)

Theo đoạn trailer hé lộ những tình tiết đặc sắc trong tập 42 phát sóng tối mai (24/9), không biết là do lão Tấn giở trò hay vì lý do gì mà ông Sinh bất ngờ bị công an tới tận xóm trọ dẫn đi vì bị tình nghi liên quan tới 1 vụ án mạng.

Khi bị Nam bắt gặp, ông Sinh vội phân trần, trấn an: 'Đừng lo cho bác, bác chỉ bị hiểu lầm thôi'. Tại phòng thẩm vấn, ông Sinh cũng trình bày với lực lượng chức năng rằng: 'Tôi không giết ông Tín. Tôi đã từng lỡ tay giết người để bảo vệ con gái mình và đã phải trả giá mấy chục năm tù. Cũng vì tội lỗi ấy mà cho đến tận hôm nay, tôi chưa dám nhận mặt con gái, không được chăm sóc nó ngày nào. Đấy mới là bản án và sự trừng phạt lớn nhất của đời tôi ạ'.

Trong khi đó, ông Tấn cũng 'động viên' con trai, quyết định muốn chuyển giao cho Dũng điều hành và quản lý công ty.

Bộ phim truyền hình dài tập Hương vị tình thân xoay quanh tình cảm, gia đình của cặp đôi chính Long - Nam, dự kiến dài 120 tập, phát sóng lúc 21h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1. Ngay từ khi lên sóng, bộ phim đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thích từ đông đảo khán giả nhờ kịch bản cuốn hút cùng diễn xuất tinh tế của dàn diễn viên tài năng, giàu kinh nghiệm như nghệ sĩ Như Quỳnh (bà Dần), Võ Hoài Nam (ông Sinh), Tú Oanh (bà Bích), Phương Oanh (Nam), Mạnh Trường (Long), Thu Quỳnh (Thy)...