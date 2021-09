Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền 1 đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh học online (được cho là thuộc một trường đại học ở TP.HCM) với tiêu đề 'thầy giáo đuổi học sinh viên do trời mưa' đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, gây ra nhiều tranh cãi.

Trong đoạn clip, 1 nam sinh tên Q. đã nhờ giáo viên nhắc lại lời giảng với lý do trời mưa to, không nghe rõ. Thế nhưng, giáo viên này lại nổi giận đuổi Q. ra khỏi buổi học cùng những lời mỉa mai trách mắng: 'Mưa to quá ngồi học làm gì, đi ngủ đi ha', 'Mưa to hay không anh phải tự canh lấy cái tai phone để vô, chứ mắc mớ gì cái chuyện mưa to tôi phải giảng anh nhiều lần'.

Không chỉ vậy, sau khi đuổi học nam sinh kia, người thầy trong đoạn clip còn yêu cầu tất cả sinh viên mở camera lên, 'ngồi rõ cái mặt mình trong khung hình' và 'mỗi người mở mic của mình, nói lên, khẳng định với tôi, tôi tên Nguyễn Văn A gì đó, có đủ miệng và tai, các giác quan như người bình thường'. Bất ngờ trước hành động của thầy giáo, nhiều sinh viên tỏ ra bối rối, lúng túng. Ngay lập tức, giảng viên gọi tên từng sinh viên và yêu cầu đọc to rõ yêu cầu trước đó.

Thậm chí, ngay cả khi các sinh viên đã 'răm rắp' làm theo, thầy giáo này có vẻ như vẫn chưa 'xuôi giận'. 1 sinh viên đọc 'khẩu lệnh' theo thầy yêu cầu nhưng do tiếng ồn bên ngoài át tiếng nói, thầy cũng thẳng tay 'cho out'. 1 sinh viên khác phát biểu: 'Em tên..., có đủ miệng và tai, các giác quan như người bình thường' nhưng vẫn bị bắt bẻ nói lại, chỉ rõ chi tiết từng bộ phận giác quan. Thầy giáo này còn lặp đi lặp lại cụm từ 'bóp cổ anh chết' khi nhắc đến việc nam sinh Q. bị đuổi học để 'cảnh cáo' các sinh viên còn lại.

Sau khi được lan truyền trên mạng xã hội, cách hành xử của thầy giáo trong đoạn clip đã bị nhận về nhiều ý kiến trái chiều, phần đông đều tỏ rõ sự bức xúc, phẫn nộ.

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ nổi tiếng Nguyễn Văn Chung cũng giận dữ lên án người thầy: 'Mình đã rất cố gắng xem hết clip trong 1 tâm trạng cực kỳ khó chịu!

Dạo gần đây có khá nhiều chuyện gây tranh cãi về những hành vi của những 'giảng viên trẻ' như vô cảm, vô tư, và clip dưới đây thật sự vô lý khiến mình phải đặt câu hỏi rằng: Cái tâm của người thầy bây giờ có còn được chú trọng nữa hay không?

Có thể sẽ có người chê người bênh rằng đôi khi áp lực của việc dạy học mới khiến người ta mệt mỏi và mất bình tình, nhưng quan điểm của mình vẫn giữ nguyên trước sau như một là: Những hành động và ngôn từ này không nên có ở 1 người thầy!'

Bài đăng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nhận được nhiều sự đồng tình từ phía cư dân mạng.

Clip Thầy giáo hỏi học sinh có đủ giác quan hay không, đuổi học sinh ra khỏi lớp online vì trời mưa